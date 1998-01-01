Болгария отменяет запрет на внутренний туризм

Корреспондент «Новой газеты» на Балканах Геннадий Габриэлян передаёт для «Турбизнеса»:

Запрет на туристические поездки в Болгарии отменяется 13 мая, сообщила в эфире „Нова ТВ“ министр туризма Николина Ангелкова. Данный запрет был введен 17 марта вместе с объявлением режима чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией коронавируса.

С отменой 13 мая действия чрезвычайного положения уходит и запрет на туристические поездки, заявила министр. «Мы дали возможность работать ресторанам и заведениям, имеющим открытые веранды и площади. Будет дана такая же возможность местам размещения туристов, в основном гостевым домам и небольшим отелям, которые отвечают необходимым требованиям“, - отметила министр.

Владельцы пляжей получат этим летом компенсацию за бесплатные зонты и шезлонги, объявила также г-жа Ангелкова. „Поскольку каждый пляж имеет свои особенности, мы предоставили концессионерам или арендаторам возможность снизить плату за концессию вплоть до 100% - но только если они сделают бесплатными пляжные принадлежности.

Те, кто хотят снизить оплату за концессию на 50% или 20%, должны на столько же снизить цены на пляжные принадлежности», уточнила г-жа Ангелкова.

Директор болгарского Института анализа и оценок туризма Румен Драганов в свою очередь сообщил в эфире bTV, что сегодня в стране работает 5 860 отелей, и 47% из них готовы снижать цены в летнем сезоне, ожидая жесткой конкуренции.

Официальное открытие сезона для иностранных туристов намечено на 1 июля, в то время как пляжи для местных будут готовы на месяц раньше.

Напомним, что ранее наш портал сообщал, что во время встречи с представителями туристической отрасли в конце апреля, министр туризма поддержала предложение Национального совета по туризму Болгарии (НСТБ) «отменить в рамках летнего туристического сезона визовый режим для граждан России и Турции». Г-жа Ангелкова также сообщила, что вскоре заработает обновлённый электронный портал министерства, который будет доступен на четырёх языках.

Между тем, кризис гостиничного и ресторанного бизнеса в Болгарии приобрел за время каранина серьёзный масштаб: на сегодняшний день каждый пятый из вновь зарегистрированных безработных в условиях пандемии является представителем данного сектора экономики.

По данным профсоюза - Конфедерации независимых синдикатов Болгарии, это составляет около 20 тыс. человек из 105 тыс. занятых в секторе.

/TOURBUS.RU