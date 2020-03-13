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13 марта
Чехия прекращает выдачу виз российским туристам
Неожиданное для туркомпаний и туристов решение последовало вслед за объявлением в стране режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса
Вчера вечером на сайте посольства Чешской республики в Москве появилась краткая информация следующего содержания: «В соответствии с объявленной чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса в Чешской Республике Правительство Чешской Республики приняло резолюцию о принятии кризисной меры. С 14 марта 2020 года во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры приостанавливает прием заявлений на получение шенгенских виз и долгосрочных виз. Меры также касаются членов семей граждан ЕС».
В свою очередь, Чешский визовый центр выслал в адреса туроператорских компаний письмо, в котором говорится: «Уважаемые представители аккредитованных операторов! С завтрашнего дня (13.03.2020) визовый центр приостанавливает прием документов по Чехии на неопределенный срок. Приносим извинения за причиненные неудобства. О дальнейших изменениях будет сообщено дополнительно».
Как отмечает АТОР, «действия чешской дипмиссии ставят российских туроператоров и туристов в крайне затруднительное положение: Чехия как туристическое направление, является одним из самых популярных на российском рынке. По данным Чехтуризма, в 2019 году в Чехии побывало почти 565 тыс. граждан РФ. Это на 3,78% больше, чем было в 2018 году. Россия по количеству туристических прибытий стала шестой (доля 5,19% от всего въездного рынка)».
При этом, отмечают в ассоциации туроператоров, «Март – период активного спроса на туры в Чехию. Туристы бронируют поездки на март, апрель и майские праздники. Приостановка выдачи виз – тем более с предупреждением вечером накануне самой «остановки» - лишает россиян возможности отправиться в Чехию, и ограничивает туроператорам работу на одном из самых популярных европейских направлений, ставя перед ними проблемы с аннуляциями».
В связи со сложившейся ситуацией АТОР обратилась в консульство Чехии в Москве с просьбой продлить работу визовых центров Чехии, как минимум, на три дня - чтобы все туристы, которые планируют путешествие в Чехию в ближайшее время, смогли получить визы.
Отметим, что, по информации АТОР и посольства Чехии в Москве, с 12 марта на 30 дней в стране введен режим ЧС. Введен запрет гражданам из 13 стран ( КНР, Южная Корея и Иран добавились Италия, Испания, Австрия, Норвегия, Швеция, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Великобритания, Швейцария, Германия). Заметим, что России в этом списке нет.
С 13 марта запрещено присутствие людей в местах общественного питания с 8 вечера до 6 утра, также запрещены театрализованные, музыкальные и другие художественные представления, кинопоказы, спортивные, культурные, религиозные, общественные, танцевальные мероприятия, выставки, фестивали, паломничества, шоу, дегустации, рынки и ярмарки с участием более 30 человек одновременно. До улучшения эпидемиологической ситуации закроются фитнес-центры, бассейны, сауны, спорткомплексы, клубы и дискотеки.
С полуночи 13 марта приостанавливается международное железнодорожное и автобусное сообщение: путешествовать можно будет только на машине или самолетом. При этом с 14 марта запрещено перемещение через национальные границы автомобилей, в которых бы находилось больше девяти пассажиров и одного водителя.
С полуночи пятницы возобновляется также контроль на немецкой и австрийской границах Чехии. Пересечь границу разрешается только через 11 пограничных пунктов. Все лица, не проживающие в Чешской Республике, после въезда в страну обязаны контролировать симптомы инфекционных заболеваний.
Отметим также, что, как стало известно нашему порталу, ЧехТуризм "в связи с предотвращением рисков, связанных с распространением коронавируса", полностью отменил все мероприятия в рамках профессионального туристического «Чешского дня», который должен был пройти в Москве 18 марта.
/TOURBUS.RU
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