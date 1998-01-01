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12 марта
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Европейцам запретили въезд в США/ Шри-Ланка временно отменяет визы по прибытию/ Австрийский горнолыжный курорт Ишгль закрывается на карантин
Европейцам запретили въезд в США
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности как продлить, так и сократить срок ограничения на поездки из Европы в Америку, сообщают сегодня американские СМИ. В то же время, по мнению Трампа, восстановить нормальную работу пассажирского транспорта между Европой в США удастся довольно быстро, "когда это закончится".
Трамп заявил, что в Европе есть несколько "горячих точек", где "все действительно плохо".
"У Германии есть некоторые проблемы сейчас, у Франции есть проблемы, очень большие проблемы. Италия, вероятно, стала рекордсменом в том смысле, через что она прошла", — отмечает Трамп. Такие заявления президент США сделал перед встречей с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.
Ранее Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить с 13 марта поездки в США из Европы, кроме Великобритании. Запрет будет действовать ближайшие 30 дней.
В среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Шри-Ланка временно отменяет визы по прибытии
Шри-Ланка временно отменяет визы по прибытии из-за эпидемии коронавируса, въехать можно будет только по заранее оформленному в онлайне разрешению, сообщает издание Adaderana. "Правительство страны 11 марта решило отменить возможность оформления виз по прибытии для предотвращения распространения эпидемии коронавируса. Теперь въехать можно только по разрешению, оформленному в онлайне до поездки", — пишет издание.
Также вводится двухнедельный карантин для всех прибывших из Италии, Южной Кореи и Ирана.
Шри-Ланка ввела бесплатные визы для граждан 48 стран и в том числе России 1 августа 2019 года. Режим действует до 30 апреля. До этой даты, как сообщает издание, оформить электронное разрешение можно бесплатно, потом за него надо будет, как и прежде, платить $36,5 с человека. Дети до 12 лет получают визу бесплатно.
В 2019 году Шри-Ланку посетили 1,91 млн иностранных гостей, среди них – более 86,5 тыс. российских туристов, что на 34% больше, чем годом ранее.
Австрийский горнолыжный курорт Ишгль закрывается на карантин
Популярный австрийский горнолыжный курорт Ишгль закрывается на карантин из-за коронавируса, сообщается сегодня на сайте курорта. "В связи с текущей ситуацией, связанной с коронавирусом, последний день катания на курорте и использования ски-пассов – 13 марта", — говорится в сообщении. Туристам курорт обещает вернуть средства за неиспользованные дни купленных ски-пассов. Отмечается, что на курорте отменены все мероприятия до начала мая.
Как пишет портал InTheSnow, сейчас на курорте уже не работают многие рестораны и бары. "Всего на курорте выявлено 14 случаев коронавируса. Возможно, что всех заразил 36-летний норвежец, который работал в местном баре", — сообщает портал.
InTheSnow добавляет, что на данный момент Ишгль – единственный курорт в Австрии, который будет закрыт из-за пандемии коронавируса. Остальные районы федеральной земли Тироль доступны для посещения.
/TOURBUS.RU
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