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12 марта
Глубина бронирования авиабилетов падает, но их стоимость пока что растет незначительно
Компания Biletix предоставила нам анализ последних тенденций в сфере бронирования авиапутешествий
Как сообщили нам в компании Biletix, на этой неделе, как и ранее, отмечалась чёткая корреляция между стоимостью авиабилетов по международным направлениям и курсом российского рубля. Это обусловлено тем, что взаиморасчеты между участниками авиационного рынка происходят по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на российском рынке привязанного к курсу ЦБ РФ.
Учитывая, что средний чек бронирования авиабилетов туда-обратно по международным направлениям на прошлой неделе (2-8 марта) составил 15 660 рублей, исходя из колебания курса валюты на этой неделе произошло увеличение среднего чека примерно на 10%, то есть до 17 226 рублей.
Тем не менее, это меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда средний чек на авиабилеты туда-обратно за границу составлял 18 897 рублей (в начале прошлого года высокая стоимость нефти вызвала увеличение стоимости авиационного топлива). Таким образом, даже с учётом предстоящего скачка цен на авиабилеты за границу, стоимость перелётов за границу будет ниже, чем в прошлом году.
На фоне негативного информационного фона в контексте распространения коронавируса в компании фиксируют также увеличение количества заявок на обмен авиабилетов: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост заявок вырос с 1,2% до 6% от всех бронирований.
1-10 марта 2020 года глубина бронирований авиабилетов, то есть период с момента бронирования авиабилета до вылета, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по международным направлениям с 55 до 49 дней, по внутрироссийским направлениям – с 38 до 35 дней.
При этом показатель продолжительности планируемых поездок вырос. По России средний период между вылетом и прилетом в выборке авиабилетов туда-обратно вырос с 7 до 9 дней, за границу – с 11 до 13 дней.
Изменений в распределении долей бронирований авиабилетов по международным и внутренним направлениям практически нет: 1-10 марта соотношение внутренних и внешних направлений составило 66% и 34% соответственно, в то время как в 2019 году – 65% и 35%.
Самые популярные направления бронирований авиабилетов за границу в начале марта 2020: Стамбул, Ларнака, Бургас, Тиват и Ереван. По России – Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург.
Кроме того, исследование среднего чека самых популярных зарубежных направлений в марте 2020 показало, что даже после повышения стоимости тарифов на фоне ослабления курса рубля, средняя стоимость перелетов 80% зарубежных направлений остаётся значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
/TOURBUS.RU
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