Министр туризма Турции предлагает отложить начало туристического сезона

Как сообщают местные СМИ, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выступит в среду с рекомендацией к туроператорам и отельерам перенести начало туристического сезона.

«Если это возможно, отелям необходимо отложить на конец апреля открытие сезона и прием туристов из-за границы. Мы решили, будет разумным решением сократить число туристов по сравнению с прошлым годом», – цитируют чиновника турецкие СМИ.

Рекомендация Эрсоя была высказана после собрания глав у трех министерств - Министерства культуры и туризма, Министерства торговли и Министерства здравоохранения.

Комментируя нам рекомендацию турецкого министра, Сергей Толчин исполнительный директор компании "Интурист", отметил: «Туристический сезон в Турции идет круглый год, круглогодично выполняются чартерные программы, а также круглый год работают крупнейшие отели с соответствующей инфраструктурой. При этом очевидно, что высокий летний туристический сезон во многих странах в этом году начнется позже с учетом текущей эпидемиологической обстановки.

Более позднее начало высокого сезона приведет к более позднему запуску части туристической инфраструктуры в Турции и более позднему расширению чартерных программ из российских регионов. В данный момент все вылеты соответствуют заявленным и идут по графику».

Отметим, что вчера в Турции коронавирус нового типа был впервые выявлен у турецкого гражданина, который недавно вернулся из Европы. Его состояние оценивается как стабильное, он помещен в карантин. Как подчеркнул министр здравоохранения Фахреттин Коджа, «диагноз коронавируса был поставлен на ранней стадии», что позволило вовремя изолировать больного и отследить максимум его контактов.

По словам министра, Турция готова к борьбе с коронавирусом: в стране создано семь медицинских центров, где проводятся оперативные тестирования. По его словам, турецкие медики разработали свою систему скрининга на выявление коронавируса, которая получила высокую оценку ВОЗ и была одобрена для экспорта в другие страны мира.

Сейчас, сообщают местные СМИ, на которые ссылается АТОР, в стране отменено более 80 национальных и международных спортивных мероприятий, усилены меры эпидемического контроля на границах, усилена пропаганда профилактики мер личной гигиены.

Крупнейшие муниципалитеты, включая Стамбул и крупные города, мобилизовали персонал для дезинфекции автобусов, остановок транспорта и открытых общественных пространств. Граждан Турции призывают не выезжать за границу без особой необходимости.

Также сообщается, что в течение недели правительство Турции обнародует меры по поддержке турбизнеса в связи с неизбежными финансовыми потерями, связанными с ограничениями. Турбизнес страны подготовил свою «дорожную» карту по поддержке сектора. В частности, было предложена отсрочка налоговых платежей, льготные кредиты.

Из мер, которые касаются непосредственно въездного туризма - возврат к практике поддержки туроператоров и авиакомпаний, а также перенос сроков внедрения налога на проживание с 1 апреля до ноября 2020 года.

/TOURBUS.RU