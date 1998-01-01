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12 марта
"Интурмаркет-2020" начал работу в столичном Экспоцентре
В этом году в международной выставке принимают участие 1,2 тыс. экспонентов из более, чем 70 регионов Росии, а также Турции, Греции, Испании, Кипра, Марокко и ряда других популярных туристических направлений
Сегодня в столичном Экспоцентре на Пресне открылась XV международная туристическая выставка "Интурмаркет", традиционно ориентированная прежде всего на развитие внутреннего туризма, что особенно актуально в нынешней ситуации. Отметим, в этом году впервые две главные столичные весенние турвыставки поменялись площадками - «Интурмаркет» «переехал» на пресню, а MITT пройдет в залах «Крокус-Экспо».
"Я приветствую всех на выставке "Интурмаркет". Мы сегодня открываем выставку в достаточно нестандартной ситуации, с подобными мир еще не сталкивался. Весь мир без преувеличения находится в беспрецедентной ситуации, страдают все отрасли экономики. Понятно, что отрасль туризма всегда находится на передовой и страдает в первую очередь.
Ситуация, связанная с распространением коронавируса, оказывает негативное влияние на туризм во всем мире. Это, безусловно, для нас вызов, и мы готовы поддержать туроператоров, бизнес, чтобы совместными усилиями справиться с этой непростой ситуацией", — сказала на церемонии открытия выставки глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Безусловно, нужно тщательно планировать путешествия в условиях коронавируса. Но прошу не поддаваться панике. Я уверена, что мир поборет коронавирус, я с нетерпением жду, когда люди снова смогут свободно путешествовать", — добавила она.
Г-жа Догузова также пожелала российским туроператорам как можно больше рассказать соотечественникам о России и сделать все возможное, чтобы популяризировать среди россиян поездки внутри страны.
Член Совета Федерации Игорь Фомин в свою очередь также отметил, что ситуация, которая сложилась сейчас в мире, непростая. "Я выражаю полную уверенность, что эта ситуация разрешится в ближайшее время. Наш профильный комитет поддержит любые усилия правительства РФ по стабилизации ситуации с международным туризмом, оказанием необходимой помощи туроператорам", — сказал он.
Выставка "Интурмаркет" будет проходить до 14 марта, в ней примут участие более 1,2 тыс. зарубежных и российских представителей турбизнеса.
Свои туристические предложения на выставке представляют более 70 регионов России, среди них – Вологодская область, Алтайский край, Крым, Курская, Костромская области и другие. На стендах регионов гости выставки могут получить информацию о новых туристических маршрутах, объектах размещения, музеях и выставках.
Кроме того, в "Интурмаркете" примут участие и популярные у российских туристов страны – Турция (партнер выставки), Испания, Греция, Венгрия, Болгария, Китай, Кипр, Марокко и другие. Впервые Турции посвящены два зала, в них представлены стенды лучших отелей и достопримечательностей страны.
Особо отметим что завтра в рамках выставки состоится запуск уникального проекта в области делового туризма «Территория MIСЕ». Этот проект позволит познакомиться с новыми региональными поставщиками в рамках нового формата деловых встреч «Нетворкинг 2020», получить экспертную оценку и рекомендации по взаимодействию с региональными отелями и ДМС, а также обсудить на панельных дискуссиях этику взаимодействия региональных поставщиков с агентствами и корпоративными pаказчиками мероприятий и многое другое. Все подробности и программа мероприятия здесь, участие в нем бесплатное.
Важной частью выставки станет День благотворительности, который уже в четвертый раз стартует завтра в 14:00 на главной сцене павильона №1 Экспоцентра. Все вырученные средства будут переданы на жизнеобеспечение 12-летнего Мухаммада Таймазова, одного из нескольких сотен подопечных Детского хосписа «Дом с маяком», 14-го (за четвёртый год существования) подопечного Благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
«У Мухаммада врожденная мышечная дистрофия: мышцы постепенно слабеют, грудная клетка деформирована, и из-за этого есть проблемы с лёгкими и сердцем. Ночью Мухаммаду приходится спать с аппаратом неинвазивной вентиляции лёгких. Кроме того, мальчику требуется специальное питание. Всё это очень дорого. Благотворительный фонд «Дом с маяком» открыл на сайте сбор средств для Мухаммада на покупку расходных материалов для медицинского оборудования и питания на сумму 228 тыс. рублей, – рассказал нам Константин Исааков, инициатор и координатор благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
Теперь о самом аукционе, который пройдет в рамках Дня Благотворительности, на финансовую отдачу от которого мы очень рассчитываем. В его ходе можно будет приобрести, причём по ценам значительно ниже реальных, интереснейшие, редкие лоты, включая уникальные путешествия.
Нас легко найти: все три дня на «Интурмаркете» будет работать информационный пост благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем».
/TOURBUS.RU
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