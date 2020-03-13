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12 марта
Индия тоже закрывается
Туроператоры переносят или аннулируют туры в Индию в связи с решением властей страны приостановить действие всех выданных иностранным туристам виз
Индия в связи с эпидемией коронавируса с завтрашнего дня приостановит действие выданных иностранным гражданам виз, сообщает издание The Week.
"Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12.00 по Гринвичу", — пишет издание.
Всем, кто планировал в ближайший месяц поездку в Индию, рекомендуется обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение страны.
"Все прибывающие путешественники, включая граждан Индии, прибывающих или посетивших Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней», — говорится в постановлении правительства Индии.
Министерство здравоохранения страны советует прибывающим путешественникам, в том числе, гражданам Индии избегать не слишком важных поездок, так как по прибытии в Индию они могут быть помещены на карантин минимум на 14 дней. Оно также призвало граждан Индии избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.
Движение через сухопутные границы страны также будет ограничено. Проезд будет возможен только через несколько контрольно-пропускных пунктов с надежными средствами досмотра.
Отметим, что, согласно официальным данным, общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60, что вызывает сомнение, учитывая, что население страны превышает один миллиард человек.
Ростуризм в связи с остановкой действия туристических виз в Индию из-за карантина рекомендует туроператорам менять приобретенные туристами туры на другие направления.
"В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13.03.2020 г. с туристическими целями не представляется возможным. Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон", — сообщает ведомство.
Ростуризм рекомендует туристам, которые приобрели туры в Индию, обращаться по месту его приобретения для замены направления или возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей.
Как сообщает в свою очередь пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, российские туроператоры начали аннулировать и переносить туры в Индию из-за приостановки страной действия всех виз.
"Туроператоры отмечают, что сезон в Индии уже практически закончился, с конца марта сокращается авиаперевозка. Но все же туры проданы не только до конца марта, но и на апрель, и на майские праздники. И их, конечно, сейчас придется аннулировать или переносить", — сказала она.
В пресс-службе ANEX Tour нашему корреспонденту рассказали: «В связи с приостановкой действия ранее выданных виз со стороны правительства Индии, въезд российских туристов в страну до 15 апреля невозможен. Чартерные рейсы на Гоа отменяются с сегодняшнего дня, то есть происходит досрочное завершение программ из Москвы и регионов. Завершение сезона ранее планировалось в конце марта.
Туристы, которые находятся в Гоа сейчас, продолжают свой отдых, их возвращение будет плановым. Туристам, которые забронировали тур в Индию с вылетом после 12 марта, рекомендуется обратиться в туристическое агентство для переоформления поездки на альтернативные направления. Оценивать продажи сейчас не имеет смысла, поскольку сезон мы завершаем».
В PEGAS Touristik также сообщают об аннуляции туров в Гоа. В качестве альтернативы туристы выбирают недорогие и свободные от эпидемии направления: Вьетнам, Таиланд. «Также рассматриваются такие направления, как Мексика, Доминикана, Куба. Есть возможность перенести сроки поездки или выбрать альтернативное направление с вылетом в более поздние даты до конца 2020 г.», - отметила гендиректор компании Анна Подгорная, которую цитирует АТОР.
/TOURBUS.RU
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