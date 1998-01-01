Новости Россия ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией «Аэрофлот», а также ее дочерние компании «Победа» и «Россия» сообщают о значительном сокращении с завтрашнего дня западноевропейских маршрутов

В России с 13 марта из-за коронавируса вводятся ограничения авиасообщения с Италией, ФРГ, Францией и Испанией, говорится в опуьликованном вчера вечером сообщении оперативного штаба по борьбе с завозом и распространением COVID-19. Согласно сообщению, с 00 часов 00 минут 13 марта 2020 г. временно ограничиваются пассажирские воздушные перевозки с территории РФ на территорию Итальянской Республики, ФРГ, Испания, Франции и в обратном направлении, за исключением: регулярных рейсов Москва — Рим (и обратно), регулярных рейсов Москва — Берлин (и обратно), регулярных Москва — Мюнхен (и обратно), регулярных рейсов Москва — Франкфурт-на-Майне (и обратно), регулярных рейсов Москва — Мадрид (и обратно), регулярных рейсов Москва — Барселона (и обратно), регулярных рейсов Москва — Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F). Также будут осуществляться чартерные рейсы, при условии перевозки в указанные страны их граждан и граждан иных стран и в Россию граждан РФ до полного вывоза указанных граждан в их страны. В свою очередь авиакомпания "Аэрофлот" вчера ранее днем сообщила, что с 13 марта до конца апреля приостановит рейсы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии. Полеты в Италию продолжатся только по одному направлению — в Рим (приостанавливаются рейсы в Милан, Венецию, Болонью, Верону и Неаполь), в Испанию — только в Мадрид и Барселону (приостанавливаются рейсы в Малагу, Валенсию, Аликанте, Пальма-де-Майорку и Тенерифе). Маршрутная карта "Аэрофлота" во Францию будет ограничена полетами в Париж (отменяются рейсы в Марсель, Ниццу и Лион), в Германию — в Берлин, Франкфурт и Мюнхен (отменяются рейсы в Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер, Дрезден и Штутгарт). Кроме того, с 13 марта по 30 апреля будут приостановлены полеты дочерней авиакомпании "Россия", выполняемые под коммерческим управлением "Аэрофлота" (под кодом SU) в/из Москвы и Санкт-Петербурга в Ниццу, только из Петербурга — в Дюссельдорф и Гамбург. Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года включительно без штрафных санкций разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за билет; однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания. Также возможно изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов). "Аэрофлот" также напомнил о предоставлении возможности без штрафов изменить маршрут и даты путешествия пассажирам с билетами на рейсы в/из городов Китая, Южной Кореи, Ирана, Израиля, Италии, Германии, Франции, Испании. В свою очередь входящий в группу «Аэрофлот» лоукостер «Победа» также сообщил, что приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании. Клиентам отменённых рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объёме. Отметим также, что вчера вечером гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса COVID-19. Глава ВОЗ подчеркнул, что его организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", — заявил он. Г-н Гебрейесус предупредил, что "в ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться". /TOURBUS.RU

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