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Турофис Таиланда прокомментировал новости об «отмене безвизового режима для россиян»/ «Победа» прекращает рейсы в Эйлат/ Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции

Турофис Таиланда прокомменировал новости об «отмене безвизового режима для россиян»

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что власти Таиланда «отменяют выдачу виз по прибытию в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян». В Туристическом

АТОР обратился за разъяснениями в Туристическое Управление Таиланда (ТАТ). Там слухи об «отмене безвизового режима для россиян» категорически опровергли и пояснили, что информация была изначально истолкована СМИ неверно.

Константин Кинель, руководитель службы маркетинга Туристического Управления Таиланда (ТАТ), заявил, что двухстороннее соглашение между Россией и Таиландом от 2005 года о взаимном отказе в оформлении виз для граждан России и Таиланда, прибывающим в страны с туристскими целями с общегражданским заграничным паспортом на срок до 30 дней никто не отменял.

Речь в официальном сообщении от 11 марта идет о решении МВД Таиланда отменить свое постановление о предоставлении гражданам 18 стран (фактически 17) права на «оформление визы по прибытию на 15 дней».

Российские же туристы никаких виз по прибытию не получают, поскольку для них въезд на территорию Таиланда безвизовый, согласно соглашению от 2005 года.

«Победа» прекращает рейсы в Эйлат

Авиакомпания «Победа» приостанавливает все свои рейсы из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 г. в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов из-за ситуации с коронавирусом, сообщила представитель компании журналистам. Сейчас "Победа" летает в Эйлат три раза в неделю, добавила она.

"Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой", — заявил в свою очередь гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Источник в "Победе" добавил, что компания "пошла на значительные расходы для организации вывоза клиентов из Израиля".

Ранее "Победа" отменила из-за коронавируса все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта.

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Турции, вирус Covid-19 обнаружен у человека, вернувшегося из одной из европейских стран. "Тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины накануне вечером", — сообщил журналистам в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Заболевший вернулся из Европы, он полностью изолирован", — добавил г-н Коджа, которого цитирует газета Hürriyet. "Состояние пациента в целом нормальное. Все члены его семьи и те, с кем он контактировал, находятся под наблюдением", — сказал министр.

Он также призвал соотечественников, "воздержаться от поездок за рубеж без особой необходимости".

/TOURBUS.RU