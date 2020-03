Новости Клиенты Coral Travel назвали лучшие курортные отели Стали известны имена отелей-лауреатов ежегодной премии Starway World Best Hotels

Клиенты туроператора Coral Travel назвали лучшие отели 2019 года в Турции, Греции, Вьетнаме, Таиланде и других популярных странах массового отдыха, - сообщили нам в пресс-службе компании. «Торжественная церемония вручения премии Starway World Best Hotels 2019, учрежденная туроператором Coral Travel, должна была пройти в Берлине в дни проведения международной выставки ITB, но была отменена из-за отмены выставки в связи с коронавирусом. Тем не менее, награды будут вручены победителям в индивидуальном порядке», — рассказали в пресс-службе компании. Как напомнили в компании, Starway World Best Hotels — единственная на российском рынке премия, когда экспертами выступают сами туристы, а результаты определяет анкетирование. В 2019 году в ней приняли участие более 350 тысяч туристов, которые оценивали более 7,4 тысяч отелей из 36 стран. Средний показатель удовлетворенности туристов от отелей, попавших в ТОП-100, за год вырос на 3,23% и составил 97,5% из 100. Показатель удовлетворенности от отелей, попавших в ТОП-10, вырос на 1,36% и достиг 98,8%. «Лучшим отелем стал Lara Barut Collection (Турция). Второе место занял Xanadu Resort Belek (Турция), третье – у Maxx Royal Belek Golf Resort (Турция). Среди победителей отели Турции – 66, Греции – 12, Вьетнама – 6, Таиланда — 4, Туниса – 3, Индонезии – 2, Доминиканы – 2, Испании – 2, Египта – 2, ОАЭ – 1», — рассказали в Coral Travel. Также туристы отмечали отели, где максимально профессионально организован досуг детей. Номинация назвается Child Friendliness Hotels, и победили в ней турецкие отели Liberty Hotels Lykia, Xanadu Resort Belek, Maxx Royal Belek Golf Resort. Всего лучшими названы 25 отелей. Еще одна номинация – отели с авторскими программами Sun Family Club. Концепцию, где дети и родители отдыхают вместе, но по-разному придумали в Coral Travel. Топ-5 лучших отелей в этой номинации — Xanadu Resort Belek, Gloria Golf Resort&Gloria Serenity Resort, Seven Seas Hotel Blue (ex Otium Hotel Seven Seas), Ali Bey Resort, Seven Seas Hotel Life (ex Otium Hotel Life). Новинка этого года – номинация Еnvironmentally friendly. В нее попали отели, относящиеся к окружающей среде максимально бережно. Победителями стали Acanthus & Cennet Barut Collection, Mitsis Ramira, Iberostar Creta Marine. Всего лучшими названы 25 отелей. При этом у Coral Travel много партнеров, которые имеют большие объемы и высокие оценки, но не попали в рейтинг. Для этих отелей оператором создана категория The Best Сollaboration Hotels. В нее попали гостиницы, показатель удовлетворенности которых составляет более 90% из 100. Анкетирование проводилось независимо от звездности отеля. Туристы Coral Travel оценивали персонал, состояние номера и отеля, еду и напитки, чистоту, услуги для детей, сад и бассейн, а также анимацию, возможности для спорта и заботу об окружающей среде. За каждый ответ начислялись баллы, в конечном итоге был выведен средний результат. При этом оценивались только те отели, по которым было заполнено не менее 30 анкет. Победители премии получат дипломы, а для отелей, занявших верхние строчки рейтинга, была предусмотрена оригинальная награда. Специально для Starway профессиональные скульпторы создали композицию – восход солнца на фоне морской волны, где солнце – часть логотипа Coral Travel. /TOURBUS.RU

