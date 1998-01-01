Выставка Arabian Travel Market перенесена на лето

Организатор международных выставок — компания Reed Travel Exhibitions объявила, что ведущая туристическая выставка Ближнего Востока Arabian Travel Market (АТМ-2020), которая должна была пройти 19-22 апреля во Всемирном торговом центре Дубая, перенесена на 28 июня - 1 июля.

Представители Arabian Travel Market выразили свое сочувствие соболезнования всем пострадавшим от коронавируса. «Как и все вы, мы тщательно отслеживали глобальный кризис в области здравоохранения, связанный с коронавирусом COVID-19. Нашим главным приоритетом является здоровье и безопасность всех участников арабского рынка путешествий», - заявили топ-менеджеры АТМ.

Как далее пояснили в пресс-службе международной выставки, в связи с эскалацией эпидемии COVID-19 по всему миру, а также после консультаций со всеми заинтересованными сторонами, руководством АТМ было принято решение отложить проведение международной выставки.

«Хотя в ОАЭ соблюдаются самые строгие медицинские и гигиенические протоколы в соответствии с международными стандартами, данное решение было принято в интересах отрасли», - подчеркнули руководители АТМ.

«Мы полностью осознаем насколько важна для индустрии выставка ATM-2020, которая играет для профессионалов отрасли во всем ближневосточном регионе и за его пределами огромную роль. Мы благодарны всем нашим коллегам за поддержку.

«Мы продолжаем поддерживать прямые контакты со всеми соответствующими властями Объединенных Арабских Эмиратов и Дубая на регулярной основе, контролируя и следуя указаниям Всемирной организации здравоохранения.

Мы будем информировать вас о любых новых возможных изменениях по мере их поступления», - заключили представители выставки.

Комментируя перенос крупного форума туризма ОАЭ, Максим Приставко, генеральный директор туроператора Jet Travel отметил в беседе с нами: “Считаю, что решение по отмене выставки правильное. Ее должны были посетить очень много профессионалов туризма со всего света , это было бы реально опасно”.

«Поскольку Arabian Travel Market был не отменен, а именно перенесен, для туротрасли это должно пройти безболезненно», – заявила в свою очередь в интервью СМИ руководитель отдела по связям с общественностью туроператора ANEX Tour Алёна Хитрова.

А по словам генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, «перенос выставки даст мероприятию больше деловых посетителей, так как при проведении АТМ в высокий туристический сезон ее посещало много нецелевой аудитории».

Напомним, что ранее, в связи с с эпидемией, было сообщено об отмене в этом году проведения крупных туристических выставок ITB Berlin и ITB India.

Между тем российские выставки «Интурмаркет-2020» и MITT-2020, как и было запланировано, должны пройти в Москве на этой и следующей неделе.

/TOURBUS.RU