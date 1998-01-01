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Ассоциация туроператоров представила план спасения отечественной туриндустрии

В письме, направленном на имя министра экономического развития, АТОР предлагает девять конкретных мер по господдержке турбизнеса в сложившейся кризисной ситуации

Как сообщает АТОР, Ассоциация туроператоров обратилась с письмом к министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову, в котором изложила список из 9 первоочередных мер, необходимых для оперативной поддержки туротрасли в сложившихся из-за распространения коронавируса условиях.

В письме на имя министра экономического развития АТОР от лица туроператорского сообщества предлагает реализовать ряд мер поддержки отрасли, которые позволят не допустить негативного развития событий на туристическом рынке в грядущем летнем сезоне:

1. Срочно инициировать изменения в ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», введя в нее понятие форс-мажора.

«Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с распространением COVID-19 в мире чрезвычайной ситуацией международного значения с очень высоким риском. Это означает действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), то есть не зависящих от воли сторон договорных обязательств», – поясняется в письме.

Очевидно, что в нынешней ситуации для туроператоров надлежащее исполнение обязательств по уже ранее заключенным договорам и реализованным турпродуктам в страны с очагами коронавирусной инфекции стало невозможным вследствие чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств. При этом денежные средства по услугам, входящим в реализованные турпродукты, во исполнение обязательств перед туристами были перечислены поставщикам услуг, в том числе и авиакомпаниям.

По мнению АТОР, введение понятий форс-мажора в отраслевой закон должно позволить туроператорам в таких ситуациях сдвинуть сроки выполнения обязательств по уже ранее заключенным договорам соразмерно срокам действия форс-мажорных обстоятельств.

2. В кратчайшие сроки внести корректировку в информационные сообщения Роспотребнадзора и Ростуризма от 27 февраля 2020 г., указав сроки, в течение которых ситуация в этих странах, в первую очередь Итальянской Республике, а также странах Евросоюза, будет считаться неблагоприятной в части эпидемиологической обстановки.

Как подчеркивается в письме, такая мера позволит прервать поток необоснованных аннуляций туров, запланированных на июнь, июль и август, вызванных в основном публикациями в СМИ о коронавирусе.

В случае, если ситуация в Итальянской Республике или других странах в указанный строк не нормализуется, их можно будет продлить новым информационным сообщением.

3. Внести вопрос об экономическом ущербе туристической отрасли в повестку ближайшего заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. На имя главы комиссии, первого вице-премьера Андрея Белоусова, АТОР также направила соответствующее письмо.

4. Проработать вопрос о «временной приостановке» в 2020 г. деятельности туроператоров, обусловленной развитием коронавирусной инфекции в мире и, в первую очередь, в Европе. Порядок приостановки деятельности должен позволить туроператору остаться в реестре туроператоров и обеспечить возможность туроператорской компании приступить к работе после объявления наступления нормализации в мире ситуации с COVID-19.

«Параллельно необходимо проработать вопрос о выдаче государственных гарантий страховым компаниям в целях продления существующих договоров страхования финансовой ответственности туроператоров, чтобы избежать вынужденных массовых исключений туроператорских компаний из реестра туроператоров», – отмечается в письме.

5. Проработать вопрос предоставления государственных гарантий кредитными организациям для обеспечения беспроцентного кредитования туроператоров в упрощенном порядке в качестве финансовой меры поддержки туроператоров.

6. Сформировать и утвердить порядок предоставления компенсаций туроператорским компаниям, осуществляющим деятельность в сфере выездного и въездного туризма для возмещения прямого ущерба от ограничения работы в сфере туризма на направлениях КНР, Италия, Иран и других стран, которые могут быть объявленными небезопасными по эпидемиологической обстановке.

7. Проработать вопрос по финансовой поддержке (субсидированию) туроператоров в сфере выездного туризма, которые в 2020 г. примут решение формировать продукт в сфере внутреннего туризма.

8. Поручить «Турпомощи» осуществлять мониторинг обращений российских граждан, находящихся за рубежом, информирующих о случаях закрытия средств размещения из-за принятых местными властями решений по изоляции населенных пунктов. В случае поступления таких сообщений незамедлительно информировать о них Министерство экономического развития Российской Федерации для принятия решения о внеплановой эвакуации.

9. Проработать порядок освобождения в 2020 г. туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма («Турпомощь») и возможность использования туроператорами в 2020 г. средств ФПО для стабилизации ситуации в туроператорских компаниях, пострадавших от ситуации с ограничениями из-за коронавируса.

/TOURBUS.RU