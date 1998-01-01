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Пулково признали лучшим в Европе

Эксперты комментируют вручение петербургскому аэропорту престижной премии Airports Council International

Петербургский аэропорт Пулково стал лауреатом престижной премии Международного совета аэропортов (Airports Council International), ежегодно вручаемой авиатранспортным комплексам за высокое качество обслуживания пассажиров. Воздушная гавань Петербурга названа лучшей в рейтинге ASQ (Airport Service Quality) среди европейских аэропортов с годовым пассажиропотоком от 15 млн до 25 млн человек.

«Безупречный сервис является одним из наших главных приоритетов, и мы гордимся тем, что путешественники неизменно отмечают высокий уровень комфорта и качества обслуживания в аэропорту, - отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев. - Внедрив в 2019 году новые программы по совершенствованию сервиса в ключевых областях, сегодня мы сосредоточены на повышении качества всех предоставляемых услуг. Наша цель на 2020 год – войти в тройку лидеров в общем рейтинге Международного совета аэропортов».

В свою очередь, генеральный директор ACI World Анджела Гиттенс отметила, что «пассажиры высоко оценили усилия вашей команды в обеспечении превосходного сервиса в аэропорту Пулково».

«Мы рады этому признанию и благодарим вашу команду за отличную работу, которая будет служить стимулом для других аэропортов в достижении высоких показателей качества обслуживания пассажиров», – заявила она.

В 2019 году оператор аэропорта Пулково реализовал целый ряд мер по совершенствованию качества обслуживания пассажиров. В частности, ВВСС внедрили обновленные планы оценки эффективности работы операционных служб, управления процессами и контроля за чистотой в пассажирском терминале, а для обучения персонала была разработана и запущена программа «Точка внимания».

Программа длится три месяца и состоит из четырех модулей, в основе которых – принципы дизайн-мышления и обновленные стандарты работы с пассажирами. В рамках совершенствования системы обратной связи ВВСС запустили и «горячую линию» для пассажиров, которая позволяет им напрямую обращаться к специалистам отдела качества и функциональных подразделений в зависимости от тематики вопроса.

Что касается объективности исследования ACI ASQ, оно не подлежит сомнению, поскольку является ведущей международной системой оценки удовлетворенности пассажиров качеством аэропортовых услуг. В частности, исследование затрагивает 34 ключевых области обслуживания и включает такие категории, как транспортная доступность аэропорта, регистрация на рейс, контроль безопасности, удобства и услуги в терминале, питание, торговля и др. При этом сам рейтинг формируется на основе регулярных опросов пассажиров в аэропортах-участниках исследования.

Впрочем, очередное признание качества обслуживания в Пулково неудивительно. Ранее аэропорт уже становился лауреатом рейтинга ACI ASQ в номинациях «Наиболее значительные улучшения» (в 2014-м) и «Лучший аэропорт в Европе» в категории 5–15 млн пассажиров (в 2015-м), а в течение ряда последних лет в рамках национальной премии «Воздушные Ворота России» он неизменно признается пассажирами самым комфортным в cтране.

/TOURBUS.RU