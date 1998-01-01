Весенние workshop “Турбизнес” помогут региональной туриндустрии пережить тяжелые времена

Как выжить региональному турбизнесу в условиях разразившегося тяжелейшего кризиса туротрасли, когда в одной точке сошлись сразу несколько негативных факторов — от распространения эпидемии коронавируса и закрытия целого ряда популярных турнаправлений до нового резкого роста курса валют? Наверняка именно этот вопрос станет главным в ходе cтартовавшего сегодня в Белгороде традиционного весеннего роудшоу «Турбизнес».

В такие моменты, когда на нас ежеминутно обрушивается вал негативной и часто непроверенной информации, особенно важно «из первых рук» получить правдивые сведения о сегодняшней ситуации на ведущих отечественных и мировых курортах, о программах поддержки деловых партнерах, о новых турпродуктах, которые помогут региональному туризму пережить «тяжелые времена» и о многом другом, что волнует сегодня профессионалов туризма.

В этом году, несмотря ни на что, предстоящее роуд-шоу «Турбизнес» обещает быть по-прежнему масштабным. Среди городов-участников предстоящего роудшоу - Белгород – Воронеж – Липецк – Ставрополь – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Астрахань – Ижевск – Уфа – Самара – Казань – Нижний Новгород – Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень – Сургут – Тверь – Ярославль – Кострома – Владимир – Тула – Мурманск – Санкт-Петербург – Архангельск – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Минск – Баку – Ереван.





Как отмечает руководитель отдела workshop Медиахолдинга «Турбизнес», «Мы уверены, что и на этот раз наши мероприятия будут интесными и полезными и подарят их участникам новые встречи и конракты. Ведь опыта в проведении подобных масштабных роудшоу нам не занимать — за 223 медиахолдингом «Турбизнес» успешно проведено свыше восьми сотен b2b-мероприятий! А их география охватывает 73 города из почти 20 стран, не только Россию, но и Восточную Европу и СНГ, включая Беларусь, Закавказье и Центральную Азию, а также Балтийские страны.

Помимо традиционного формата workshop, проведения мастер-классов и семинаров, и достаточно эффективного формата бизнес-завтраков, в рамках запуска нового формата назначенных встреч с турагентствами по предварительной регистрации у нас появились и дополнительные возможности на сайте tb-workshop.ru:

- Личный кабинет участника workshop (просмотр назначенных агентствами встреч с компанией-участником по каждому городу в реальном времени)

- Личный кабинет посетителей workshop (возможность самостоятельной записи на индивидуальные встречи с компанией-участником workshop).

В этом году мы рассчитываем на прирост посещаемости в 10-15%, и ожидаем от 200 до 300 посетителей в крупных областных центрах и от 70 до 100 в небольших городах”.

Среди участников нынешнего роуд-дшоу — ведущие туроператоры страны, гостиничные сети, представительства по туризму, транспортные компании. Среди них - Mouzenidis Travel, PAC Group, Lufthansa City Center Reina-Tour, TEZ Tour, “Ариадна-групп”, “ Квинта-тур”, “Бел-Ориентир”, “Профуцрорт», «Роза ветров», «Розовый слон», «ВодоходЪ», Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, Представительство по туризму Хорватии,Представительство по туризму Саксонии, представительство Министерства туризма Доминиканской Республики, Barceló Hotel Group, Hotel Baltschug Kempinski Moscow, Maxima Hotels и многие-многие другие.

Ждем вас на весенних региональных встречах профессионалов туризма!

Подробно о предстоящем роуд-шоу