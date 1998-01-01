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Курс рубля резко снизился/ Чехия, Польша и Словакия принимают новые меры по сдерживанию распространения коронавируса/ "Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение ряда рейсов в Италию, Францию и Израиль

Курс рубля резко снизился

Доллар и евро заметно выросли на "Московской бирже" во вторник утром; рубль упал к бивалютной корзине, вернувшись к уровням февраля-марта 2016 года, на фоне обвала на мировых нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти; дополнительное давление на рынок оказывают опасения ускорения распространения коронавируса за пределы Китая, - сообщает «Интерфакс».

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб./$1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия); доллар оказался на максимуме с марта 2016 года. Евро подорожал до 82,5 руб./EUR1 (+4,99 рубля), максимум с конца февраля 2016 года.

Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,57 рубля к уровню закрытия пятницы, до 77,17 рубля. Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро — на 6,66 рубля выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко упал к доллару и евро на старте торгов вторника вслед за обвалом на мировых рынках, и прежде всего на нефтяных площадках после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Чехия, Польша и Словакия принимают новые меры по сдерживанию распространения коронавируса

Власти Чехии во вторник объявили о решении приостановить со среды работу ряда учебных заведений, а также запретить проведение мероприятий с участием более 100 человек с целью сдержать распространение коронавируса, сообщают сегодня западные СМИ.

В свою очередь, Польша запретила проведение массовых мероприятий. Кроме того, Варшава распорядилась проводить на границе медицинскую проверку всех лиц, кто прибывает в Польшу из ФРГ, Чехии, Украины, Белоруссии и Литвы: у приезжающих будут мерить температуру.

СМИ напоминают, что ранее в Чехии зафиксировали 40 случаев заболевания коронавирусом, а в Польше — 18: большинство случаев в Польше отмечены у людей, ранее вернувшихся из ФРГ.

Между тем, власти Словакии, где выявили семь случаев заболевания, на две недели запретили массовые мероприятия, а также обязали всех граждан страны, кто вернулся из КНР, Южной Кореи, Ирана и Италии, на две недели оставаться на карантине у себя дома.

На этой неделе в словацкой столице Братиславе остаются закрытыми все школы, университеты и детские сады, добавляют СМИ.

"Уральские авиалинии" приостанавливают выполнение ряда рейсов в Италию, Францию и Израиль

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с ситуацией с коронавирусом временно приостанавливает выполнение некоторых рейсов в Италию и Францию, говорится в сообщении авиакомпании.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой авиакомпания временно приостанавливает выполнение следующих рейсов: U6-877/878 Домодедово — Венеция — Домодедово (с 12 марта по 25 апреля), U6-831/832 Жуковский — Рим — Жуковский (отменены рейсы 14, 18, 21, 28 и 30 марта и с 1 апреля по 25 апреля по понедельникам и средам), U6-793/794 Домодедово — Бордо —Домодедово (с 12 марта по 25 апреля)", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, "Уральские авиалинии" в связи с распространением коронавируса и введением правительством Израиля обязательного карантина для всех въезжающих в страну отменяют ряд рейсов, говорится в сообщении авиакомпании.

Так, будут отменены рейсы U6-829/830 Сочи — Тель-Авив — Сочи (19 и 22 марта), U6-725/726 Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург (с 12 марта по 8 апреля), U6-897/898 Минеральные Воды — Тель-Авив — Минеральные Воды (29 марта и 2 апреля), U6-7021/7022 Москва (Домодедово) — Эйлат (Рамон) — Москва (с 15 марта по 23 апреля).

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить его на другую дату или рейс.

/TOURBUS.RU



