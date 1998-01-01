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10 марта
«Водных» туристов на Северо-Западе станет еще больше
Эксперты рассказали о росте интереса к речным круизам в период предстоящей летней навигации
Благодаря запланированным заходам теплоходов на новые стоянки Северо-Запада России рост круизного потока туристов в регион в предстоящей навигации 2020 года составит 10-15%. А поскольку таких стоянок в 2019-м появилось сразу несколько, это существенно расширит возможности туристов по ознакомлению с местными достопримечательностями, - сообщает наш корреспондент.
Например, по данным Круизного центра «Инфофлот», только теплоход «Дмитрий Фурманов» компании «Созвездие» совершит за сезон 30 рейсов с выходом из Петербурга, во время которых запланировано 9 остановок в Шлиссельбурге, 10 - в Старой Ладоге и два визита в Невскую Дубровку.
«Новые стоянки – всегда отличная новость: маршруты становятся интереснее и всё больше туристов выбирают в качестве вида отдыха круизы, – считает генеральный директор «Инфофлота» Андрей Михайловский. - Благодаря появившимся стоянкам туристы смогут совершить интереснейшие экскурсии и узнать много нового». Например, в Шлиссельбурге в стоимость круиза включена экскурсия в крепость Орешек, которой в 2023 году исполнится 700 лет.
Во время Фестиваля круизов-2020, недавно состоявшегося в Петербурге и Москве, этот эксперт оценил емкость круизного рынка России более чем в 400 тыс. туристов в год, а ежегодный прирост в сегменте – на уровне 10-15%. «Это большое и необработанное поле для деятельности туристических агентств, которые только начинают по достоинству оценивать привлекательность работы с круизами, – считает Андрей Михайловский. – Если учесть, что возвратность в круизах по России составляет в среднем 88%, а агентская комиссия в круизах существенно выше, чем в среднем по туристической отрасли и составляет от 10%, работая в этом сегменте, агентство получает постоянного клиента и стабильные заработки».
Согласна с этой точкой зрения и Екатерина Жаворонкова, специалист круизного направления в «TUI Россия». «Круизы, как морские, так и речные - очень перспективное направление в России: спрос на них из года в год показывает положительную динамику, - констатирует она. - Хорошую динамику продаж, в частности, показывают речные круизы по России, где самый популярный маршрут Москва – Петербург – Москва. Красота российской природы, наших рек и водохранилищ никого не оставляет равнодушным».
При этом некоторые специалисты отмечают, что большой интерес клиентов вызывают не только пусть и перестроенные, но все же довольно старые теплоходы, но и такая новинка, как построенный по проекту PV300 «Мустай Карим», который способен совмещать речные и морские путешествия.
Как было заявлено во время Фестиваля круизов на презентации компании «ВодоходЪ», в навигацию 2020 года лайнер в основном будет совершать круизы между Москвой и Петербургом. Однако в дальнейшем может осуществлять рейсы по рекам Волга, Днепр и Дон, а также круизы по Черному, Каспийскому и Азовскому морям.
«Интерес потенциальных клиентов вызывает новый уровень комфорта на этом лайнере, - считают эксперты. – В отличие от многих других судов, здесь все каюты имеют довольно большую площадь, а спальные места в них расположены на одном ярусе».
/TOURBUS.RU
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