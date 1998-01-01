Туроператоры просят главу Минтранса повлиять на авиакомпании

Ассоциация туроператоров просит стопроцентного возврата стоимости билетов или разрешения на перенос даты вылета по «невозвратным» билетам в Италию

Политика авиакомпаний по приобретенным билетам в Италию в составе турпакетов несет огромные убытки туроператорам и туристам, говорится в письме, отправленном АТОР на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Туроператоры просят стопроцентного возврата стоимости билетов или разрешения на перенос даты вылета по «невозвратным» билетам, - cообщили в пресс-службе ассоциации.

«С момента опубликования Роспотребнадзором и Ростуризмом информации о наличии обстоятельств, свидетельствующих об угрозе безопасности в Италии в связи с распространением коронавируса, а также рекомендации Роспотребнадзора потребителям отказываться от зарубежных поездок, туроператоры фиксируют большое количество аннуляций авиабилетов в Италию и страны Евросоюза, приобретенных как в составе турпродукта, так и отдельно», – говорится в письме АТОР на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В письме отмечается, что, согласно введенным рекомендациям регуляторов, туроператоры обязаны производить полный возврат стоимости аннулированных туров в Италию. Большинство билетов в составе туров в Италию - билеты на регулярные рейсы российских авиаперевозчиков. При этом цена авиаперевозки в составе турпакета составляет 50 и более процентов от его полной стоимости.

Однако в текущей ситуации, связанной с введенными Ростуризмом рекомендациями на продажу туров и отдельных услуг в Италию, авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», аннулируют билеты на регулярных рейсах в составе турпакетов исключительно в соответствии с примененными при их покупке тарифами, не предлагая никаких послаблений клиентам туроператорских компаний.

Как свидетельствует практика обращений туроператоров в авиакомпании, по «невозвратным и несдаваемым» билетам в составе турпакета перевозчики удерживают до 95 % их стоимости. Свои действия они объясняют «отсутствием запрета на полеты в Италию», а также тем, что «Роспотребнадзор не является для авиакомпаний надзорным органом».

В письме АТОР на имя министра транспорта Ассоциация туроператоров просит на период распространения коронавируса в России и мире, «с учетом беспрецедентной ситуации по аннуляциям туров и проездных билетов, ввести требования для авиакомпаний расторгать договоры перевозки с полным возвратом денежных средств пассажирам и агентам перевозчика».

Туроператоры, помимо этого, предлагают авиакомпаниям позволить перенести даты «невозвратных» билетов до 30 сентября 2020 г., когда ситуация с коронавирусом в Италии предположительно будет нормализована.

«Считаем, что изменение политики возврата и, тем более, переноса даты вылета возможно и для тех авиабилетов, которые были реализованы на даты, начиная с 27 февраля 2020 г. – даты появления сообщений об угрозе безопасности в Итальянской Республике со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма», – говорится в письме Ассоциации туроператоров.

По мнению АТОР, с учетом возможного дальнейшего расширения списка стран, неблагоприятных по эпидемиологической ситуации с COVID-19, количество аннуляций перевозки может стать беспрецедентным.

АТОР подчеркивает, что, если не ввести сейчас симметричные меры ответственности туроператоров и авиакомпаний, финансовая нагрузка на туроператоров будет колоссальной.

«Ситуацию с коронавирусом не могла спрогнозировать ни одна из компаний, сейчас же действительные финансовые убытки несут только туроператоры, тогда как изменение политики возврата денежных средств и переноса сроков перелета со стороны авиакомпаний существенно изменила бы ситуацию.

Считаем, что без вашего вмешательства в данной ситуации не будет принято справедливых решений, позволяющих не допустить глобального кризиса на туристическом рынке и в социальной сфере нашей страны», – отмечается в заключении письма АТОР на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

/TOURBUS.RU