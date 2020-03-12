Новости Израиль закрывает границу Эксперты комментируют практическое прекращение с 12 марта иностранного турпотока в Израиль

Как сообщают СМИ, вчера вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о вводе обязательного карантина продолжительностью 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну. "После сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья", — написал г-н Нетаньяху в Twitter, добавив, что это будет непростой шаг для экономики страны. Сегодня Министерство туризма Израиля предоставило нам разъяснения относительно введенного режима. Согласно этим разъяснениям, «с 12.03.2020 в 20:00 все въезжающие в страну туристы (из любой точки мира) должны подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. В настоящий момент это распоряжение действует до 26.03.2020 года. До 20:00 12.03.2020 туристы могут прибывать из «разрешенных» стран (включая Россию). Туристы, уже находящиеся в Израиле или прибывающие до 20 часов 12.03.2020, могут продолжить свой маршрут путешествия... Въезд с территории Иордании и с территории Египта в Израиль закрыт. Туристы в Израиле, у которых есть рейсы из Иордании или Египта, или, наоборот, туристы в Иордании и Египте, которые вылетают из Израиля, должны отправиться на границу за 6 часов до полета с доказательством наличия авиабилетов. Туристам советуют избегать пересечения границы во избежание возможных проблем с разрешением на въезд». Как отмечают израильские СМИ, «введение карантина для всех возвращающихся из-за границы обсуждалось правительством и Минздравом в течение двух дней. Сегодняшнее заседание продолжалось более четырех часов. Представители Минздрава предупреждали: если отложить введение карантина для всех въезжающих в Израиль, это приведет к усугублению ситуации: уже через неделю резко увеличится количество заболевших. По предварительным оценкам Министерства внутренних дел, в результате этого решения еще около 200 тысяч израильтян должны будут находиться в изоляции. Таким образом, в карантине окажутся около 300 тысяч граждан. Минфин предупреждает о том, что эта мера будет иметь тяжелые последствия для экономики. По оценкам экономистов, карантинные меры обойдутся Израилю в 4,9 миллиарда шекелей. Вместе с тем, Министерство здравоохранения сообщило 9 марта о выявлении еще трех случаев заражения коронавирусом. Таким образом, в Израиле подтверждены 50 случаев болезни». В свою очередь, Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль, заявил в интервью нашему порталу: «В Израиле вопрос безопасности граждан страны и туристов является приоритетным. В связи с тем, что коронавирус получил широкое распространение в мире, государство решило принять беспрецедентные меры. Так, в стране отменены или перенесены на более поздний срок все крупные массовые мероприятия и собрания с участием более пяти тысяч человек. С 9 марта 2020 года было принято решение о дополнительных мерах. На данный момент в Израиле находится порядка 84 тысяч туристов во всего мира, из которых около 6,5 тысяч – россияне. Несмотря на дополнительные меры, связанные с карантином, все туристы продолжают свой отдых в Эйлате, на Мертвом море, в Тель-Авиве, Иерусалиме и в других популярных местах». В интервью нашему порталу Олег Драгунский, эксперт по израильскому направлению, пояснил: «Сложившаяся ситуация – это большая проблема для мировой туристической индустрии. Но у любой медали две стороны, поэтому, закрывая границы, государство старается обезопасить своих граждан, несмотря на экономические потери. Италия тоже примерно так поступает. Поэтому не стоит легкомысленно смотреть на угрозу распространения коронавируса. Понятно, что пострадают работники индустрии, турфирмы, но предпринимательский бизнес всегда сопряжен с рисками, к которым, увы, нужно быть готовым». "Израиль пользовался спросом у наших клиентов. Вчерашний заезд туристов состоялся в плановом режиме. Всем туристам, чьи заезды в Израиль были запланированы после восьми вечера 12 марта, будет предложено два варианта: перенос тура на другие даты или его аннуляция. Сейчас в компании информируют туристов о возникшей ситуации и связываются с авиакомпаниями по вопросам оформления вынужденных возвратов», - сообщили в пресс-службе «Интуриста». "Теперь Израиль – фактически закрытое направление с обеих сторон. А поскольку направление официально не закрыто, аннуляции будут со штрафными санкциями, и чем ближе дата вылета, тем больше штраф. Израильтяне еще как-то могут лететь в Россию, если готовы по возвращении сидеть на карантине, но, полагаю, желающих будет немного", — заявила, в свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, которую цитирует «Интерфакс». Отметим также, что вчера правительство Палестинской автономии также опубликовало уточненные данные по поводу распространения COVID-19. Согласно представленной информации, в настоящее время в автономии коронавирусом заражены не менее 26 человек. Большинство инфицированных находятся в больницах Вифлеема. Выезда из автономии сейчас ожидают 64 иностранных туриста. /TOURBUS.RU

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