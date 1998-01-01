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10 марта
Эксперты: «Спрос просел, но еще держится»
Игроки рынка и данные поисковых систем говорят об углублении кризиса в туротрасли, связанного с закрытием ряда направлений и резким ростом валютного курса
Как подтверждают как мнения игроков рынка, так и объективные статистические данные об объемах запросов и продаж в поисковых системах,
интерес к поездкам на отдых у россиян сохраняется, а вот реальных покупок туров стало заметно меньше, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.
По данным такого инструмента, как wordstat.yandex.ru, ситуация пока не выглядит катастрофической: объемы упоминания слов «тур», «поездка», «отдых» остаются на уровне прошлых лет. Так, упоминание слова «тур» в этом году находится примерно на тех же позициях: если в феврале 2019-го «Яндекс» зафиксировал около 8,469 млн его показов, то в феврале 2020-го – 8,226 млн.
Более того: фразу «купить тур» в нынешнем феврале в поисковых запросах встречается даже чаще, чем год назад (почти 230 тыс. упоминаний в этом году против 225 тыс. в феврале прошлого). Примерно такая же картина наблюдается и в случае поиска по фразам «купить тур на отдых», «приобрести путевку» и т. д.: как правило, объем запросов либо примерно тот же, что и в 2019-м, либо чуть больше или немного меньше.
И даже фразы «тур за границу», «поездка за рубеж» или «купить путевку в Турцию» не показывают кардинальных отличий нынешних данных от прошлогодних – разрыв не превышает 10-15%. И не всегда он в пользу 2019-го.
Однако статистика сервиса запросов на туры Tourvisor дает несколько другую картину. Если взглянуть на график спроса в течение последнего месяца этого года, хорошо заметно, как его линия постепенно сближается с горизонталью – спрос плавно снижается…
Увы, но в целом по стране объем запросов на путевки на отдых постепенно «проседает»: по сравнению с теми же датами февраля, к примеру, в марте реализация упала как минимум на 20-30%. По данным Tourvisor, самым «рыбным» для сферы туризма днем в последний месяц было 17 февраля – в этот день объем запросов был примерно вдвое выше, чем в среднем.
По городам вылета картина примерно та же: в Москве, в частности, объемы запросов на отдых по линии турбизнеса в начале марта оказались на 20-50% ниже, чем еще месяц назад, а в Петербурге – примерно вдвое меньше московских объемов.
При этом в феврале в столице пятерку лидеров спроса на отдых составляли Турция (21%), Таиланд (19%), ОАЭ (8%), Россия и Шри-Ланка (по 4%), а в городе на Неве ее образовывали Турция (25%), Таиланд (11%), Россия (8%), ОАЭ (7%) и Испания (6%).
Констатируя ситуацию, глава компании «Арт-Тревел» Мария Ушакова отмечает, что «самое сложное в жизни - это принимать решения и отвечать за них. 2 марта Ростуризм провел расширенное совещание - люди ехали, веря, что к их мнению прислушаются, – подчеркивает она. - Но увы: много дней прошло с момента фактического закрытия Италии для туротрасли и с момента проведения совещания - тишина. Никто не хочет принимать решение и брать на себя ответственность».
Как считает Сергей Ромашкин, генеральный директор оператора «Дельфин», «многие потенциальные клиенты сейчас взяли паузу, которая может продолжаться до конца марта, когда появится какая-то ясность».
В целом эксперты оценивают ситуацию как крайне сложную, поскольку к былым проблемам с коронавирусом и «закрытием» целого ряда стран добавились новые с курсом валют. «Сезон 2020-го будет очень сложным и трудно прогнозируемым, - полагают эксперты. – Скорее всего, клиент станет выбирать те направления, которые смогут продемонстрировать наибольшую стабильность с любой точки зрения, включая безопасность и цены на туры».
/TOURBUS.RU
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