Новости Сегодня Италия досрочно завершает горнолыжный сезон Cейчас на горнолыжном отдыхе в Италии может находится несколько тысяч россиян

Как сообщает АТОР, туристическая администрация ведущего итальянского горнолыжного региона Dolomiti Superski в координации с политическими властями Италии объявил о досрочном закрытии текущего сезона. Подъемники будут остановлены вечером 10 марта. Как говорится в официальном сообщении курорта, это сделано «с учетом быстрого распространения коронавируса на итальянской территории, а также из-за потенциального риска для туристов, персонала и местного населения во всех горнолыжных районах, обслуживаемых подъемниками». «Мы очень сожалеем, что вынуждены были принять это абсолютно исключительное решение. Но мы считаем, что этот шаг имеет принципиальное значение для того, чтобы остановить на наших территориях с очень высокой плотностью туристов быстрое распространение коронавируса», - говорится в заявлении Dolomiti Superski. Администрация Dolomiti Superski обещает вернуть стоимость неиспользованных ски-пассов. Тем, кто находится на курорте, рекомендуют обратится в кассы. Тем клиентам, кто приобрел ски-пасс через интернет, надо отправить email с ваучером на адрес info@dolomitisuperski.com. О прекращении работы горнолыжных курортов заявили и в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Там подъемники остановят 11 марта. Итальянские газеты пишут, что в связи с приостановкой работы горнолыжной инфраструктуры прекратят прием и размещение туристов и местные отели. По оценке экспертов туристического рынка, сейчас на горнолыжном отдыхе в Италии может находится несколько тысяч россиян, в том числе до тысячи организованных туристов. В связи с закрытием горнолыжных курортов Италии эксперты советуют россиянам рассмотреть целесообразность дальнейшего пребывания на отдыхе и задуматься о досрочном возвращении домой, например, перебронировав авиабилеты на более ранние даты. В настоящее время полеты между РФ и Италией выполняют авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Все аэропорты Италии открыты. Как подчеркивают эксперты АТОР, организованные туристы, которые находятся сейчас на горнолыжном отдыхе в Италии, могут обсудить варианты досрочного прерывания тура с принимающей компанией, самостоятельные путешественники – уточнив актуальную информацию о статусе рейса у авиаперевозчика. Туристы, у которых тур был забронирован на даты после 10 марта, могут обратиться к туроператору о переносе сроков поездки уже на следующий сезон или о перебронировании тура на другие направления. Ранее туроператоры сообщили, что большинство российских туристов перебронировали горнолыжные и экскурсионные туры в Италию на другие европейские направления. "Если говорить о горнолыжных турах, то 80% туристов, собиравшихся провести отпуск в итальянских Альпах, предпочли перебронироваться на австрийские и французские горнолыжные курорты. Среди них Три долины (Мерибель, Куршавель, Валь Торанс), а также Варс, Ля Клюзо, Ла Розьер, Марийон, Шатель, Пют Сен Винсент", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист". В компании TUI в качестве альтернативы горнолыжной Италии назвали Андорру. "Условия катания и сервиса в Андорре вполне сопоставимы с итальянскими. А семьи с детьми и начинающие лыжники выбирают Болгарию, где доступные расценки на услуги инструкторов, прокат оборудования и ски-пассы", — сообщили в пресс-службе. Экскурсионные поездки в Италию российские туристы также решили заменить на другие направления. "Чаще всего выбирают Чехию, поскольку она равноценна по цене, а также Францию и Португалию. Некоторые туристы решили отправиться в весенний Стамбул", — сказали в "Интуристе". Клиенты TUI в свою очередь выбрали Испанию, Грецию и Кипр. Напомним также, что на минувшей неделе пресс-служба посольства Италии в Москве сообщила, что Италия бесплатно выдаст годовые шенгенские визы российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса. Туроператоры положительно оценили это решение. "Безусловно, те туристы, которым пришлось отменить поездку в Италию в эти дни, захотят воспользоваться продленной визой и посетить страну в будущем после нормализации ситуации", — считают в "Интуристе". По мнению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, решение Италии выдавать годовые визы – очень правильный шаг. "Сейчас он вряд ли поможет, но точно сработает, когда будут сняты ограничения", — заяаила эксперт, куоторого цитирует «Интерфакс». /TOURBUS.RU





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