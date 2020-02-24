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06 марта
Коронавирус и туризм: Горячие новости
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в России, все заболевшие приехали из Италии/ Россиян, посещавших в последние две недели 11 стран, просят «самоизолироваться»/ airBaltic на фоне распространения коронавируса отменила 90 рейсов
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в России, все заболевшие приехали из Италии
"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве", — говорится в сообщении оперативного штаба. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане РФ посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
По данным штаба, заболевание протекает "в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациентов удовлетворительное".
Также отмечается, что был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.
"Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии. Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами: SU 2613 20.02 Милан — Москва, SU 2322 22.02 Москва — Мюнхен, рейс SU 2323 26.02 Мюнхен — Москва, 9U 175 24.02.2020 Кишинев — Москва, SU 2413 29.02.2020 Милан — Москва, "Уральские авиалинии" Верона — Москва U6 3510 29.02, S7 3586 01.03 Верона — Москва, – просим немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", — призвали в штабе.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 10 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, семь у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии. Два гражданина КНР выписаны после выздоровления, также выписаны трое граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.
Россиян, посещавших в последние две недели 11 стран, просят «самоизолироваться»
Утвержденный управлением Роспотребнадзора по Москве перечень стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу включает 11 государств, прибывшие из них граждане должны "самоизолироваться" на 14 суток, сообщили корреспонденту "Интерфакса" в пятницу на "горячей линии" Департамента здравоохранения Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ "О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди перечисленных мер в пункте 3 документа предлагается обязать граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. В тексте указа все "неблагополучные" страны не приводятся, но говорится, что их перечень утверждает управление Роспотребнадзора по Москве.
"В перечень стран, нежелательных для посещения из-за коронавируса, входят Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Если вы приехали в Москву из одной из вышеперечисленных стран, то звоните на "горячую линию" и сообщаете об этом. Вам оформляется больничный, и вы обязаны находиться дома в течение 14 дней. Больничный лист курьер привозит на дом в течение двух дней. Самому в больницу ходить не надо. Даже если у вас нет никаких симптомов, вы все равно обязаны остаться дома на две недели", — сообщили на "горячей линии".
airBaltic на фоне распространения коронавируса отменила 90 рейсов
Латвийская авиакомпания airBaltic на фоне распространения коронавируса отменила 90 рейсов, говорится в сообщении перевозчика.
Кроме того, компания приняла решение в период с 23 марта по 5 апреля сократить общее количество посадочных мест на 4%. Ранее airBaltic объявила о намерении сократить число рейсов между Ригой и Миланом в период с 23 марта по 31 мая.
"Так как прогнозы будущих краткосрочных бронирований не улучшились, мы приняли проактивное решение внести временные изменения в график полетов, чтобы уменьшить расходы и сохранить высокий уровень эффективности", — цитируется в сообщении старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс.
Пассажирам, которых затронуло сокращение числа рейсов в Милан, предоставлена возможность бесплатно переоформить свое бронирование на другую дату или на рейсы в другие ближайшие пункты назначения airBaltic — Цюрих, Женеву, Мюнхен или Вену.
В настоящее время airBaltic планирует, что до 23 марта полеты из Риги в Милан будут выполняться в соответствии с запланированным графиком.
/TOURBUS.RU
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