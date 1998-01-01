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В апреле S7 начнет летать из Москвы в Париж

Эксперты комментируют перспективы нового рейса российского авиаперевозчика в аэропорт Орли

Авиакомпания S7 Airlines планирует запустить в следующем месяце прямые рейсы по маршруту Москва – Париж, сообщили в пресс-службе перевозчика. "С 18 апреля будут организованы ежедневные прямые рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Париж (аэропорт Орли, терминал 4)", — рассказали в S7 Airlines.

Рейс из Москвы будет отправляться в 10:00 и прибывать в Париж в 12:55. Обратный вылет запланирован в 14:05, прилет в Москву в 18:55. На маршруте будут эксплуатироваться самолеты Boeing 737-800, компоновка которых предусматривает места в бизнес- (12 кресел) и экономклассах (148).

На сайте S7 стоимость авиабилетов по маршруту Москва – Париж (туда-обратно) варьируется от 16,7 тыс. рублей по безбагажному тарифу до 142 тыс. рублей за перелет бизнес-классом с двумя местами багажа (32 кг) и возможностью возврата билета.

В настоящее время полеты между столицами России и Франции выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Air France, при этом они летают в аэропорт Шарль-де-Голль.

Глава офиса агентства по развитию туризма во Франции Atout France в России и СНГ Инесса Короткова назвала открытие рейсов S7 в Париж отличной новостью: "Франция — мировой туристический лидер и одно из любимых направлений поездок российских туристов. Расширение авиаперевозки в Париж будет способствовать росту числа и туристических, и деловых поездок".

В свою очередь, Татьяна Коршунова, ведущий специалист по связям с общественностью «TUI Россия», заявила нам, что «новый рейс авиакомпании S7, конечно, будет востребован. Он позволит снизить конечную стоимость тура за счет выгодных тарифов. Хочу сразу отметить, что этот рейс будет автоматически выдаваться при подборе тура GDS на сайте нашей компании».

Наконец, Ирина Гусакова, директор по маркетингу компании «ТурТранс-Вояж», отметила в беседе с нами: «Париж для россиян очень привлекателен. Рынку очень нужны перелеты в Париж, желательно бюджетные.

Сейчас у нас есть лишь прямые рейсы от «Аэрофлота» и Air France – 5-7 вылетов в день с ценой от 35 тыс. руб. и выше, плюс рейсы с пересадками.

Так что S7 - молодцы, цены их, конечно, тоже на большинство дат высоковаты, но в целом, если они смогли «зайти» в аэропорт Орли, это уже огромный плюс для туристического рынка».

/TOURBUS.RU