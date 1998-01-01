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06 марта
Где наши туристы проведут предстоящие «длинные» выходные?
Туроператоры и системы бронирования рассказали о выборе россиян на первые «весенние каникулы», приуроченные к Международному женскому дню
По информации туроператорских компаний, на которые ссылается АТОР, в этом году в продажах туров с захватом длинных выходных, приуроченных к празднику 8 марта, предсказуемо, с учетом нынешней ситуации, лидирует Россия (Сочи, Подмосковье, Петербург, Золотое кольцо).
После России на втором месте в общем зачете по объему продаж туров с захватом 8 марта, в продажах туроператоров, по информации АТОР, стоят туры в Таиланд, которые в последнее время просели в цене (так, тур в Таиланд с вылетом 7 марта можно было купить несколько дней назад по цене от 58 тыс. руб.). У «Пегас Туристик» на долю Таиланда приходится порядка 25 % от общих продаж с заездами 3-7 марта.
«Азия на 8 марта, несмотря на некоторое проседание, все еще в приоритете у российских туристов, как в этом, так и в прошлом году. Популярная продолжительность туров в эти даты –– 7-10 ночей, питание BB и HB, туристы в Азии отдают предпочтение в основном крупным отелям 3-4*», – сообщили в ANEX Tour.
Третье место в общем зачете делят Турция (отдых в Анталье и туры в Стамбул) и ОАЭ, куда очень многие туристы переориентировались из-за опасений распространения коронавируса в Юго-Восточной Азии.
Турция занимает первое место по продажам на 8 марта у TEZ TOUR, «TUI Россия» и «Интуриста», третье место – у «Библио Глобуса». «Что касается турецких курортов – паники нет, туры бронируются в том же режиме, что и в прошлом году», – рассказывают в ANEX Tour.
На четвертом месте в общем зачете – Вьетнам, где ситуация с коронавирусом, похоже, нормализовалась. На пятой строчке общего рейтинга – длинные (11-12 ночей) туры на Карибы (Доминикана, Куба), а также в Гоа (Индия).
Затем идут туры на Кипр, которые делят это место с короткими сити-турами в Чехию и страны Прибалтики. В то же время по Италии предсказуемо отмечены множественные аннуляции заездов.
«Популярностью пользуются как краткосрочные сити-туры в Европу на 4-5 ночей, так и более продолжительные – на 7-9, в том числе комбинированные программы с посещением нескольких европейских городов и стран», – отмечают в TEZ Tour.
«Мы не наблюдаем роста продаж именно на 8 марта, но есть повышение на март в целом. А вообще именно 8 марта как дата, как-то особенно интересная туристам для поездок, не чувствуется», – отмечает между тем Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс».
Как отметила в беседе с нами Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобуса», «спрос на турпакеты в период мартовских праздников остается на уровне прошлого года. Среди излюбленных направлений наших клиентов — Россия, Кипр, Турция.
Наибольший спрос на мартовские праздники демонстрирует Сочи, в частности Красная Поляна. Объем продаж по этому направлению увеличился на 20–25% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Туристы «Библио Глобуса» предпочитают бронировать туры в Сочи на 3-7 дней, совмещая отпускные дни с праздничными. Средний чек на двоих на туры в Сочи продолжительностью шесть ночей стартует от 20 тыс. руб., на Кипр от 40 тыс. руб., в Турцию от 30 тыс. руб.».
Отметим также, что, по информации сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, самыми популярными зарубежными направлениями по количеству бронирований на 5-11 марта 2020 года стали Париж, Варшава, Берлин, Барселона и Прага. Средний чек бронирования в поездках за границу составляет 45 тыс. рублей за номер на шесть ночей.
Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ялта. В поездках по России средняя стоимость бронирования размещения составляет 10 500 рублей за номер на три ночи.
При этом большинство российских туристов, планирующих путешествовать 8 марта, намерены потратить на поездку не более 50 тыс. руб., говорится в исследовании компании.
/TOURBUS.RU
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