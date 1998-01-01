Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
06 марта
Выяснилось, где живут самые активные российские путешественницы

Накануне Женского дня сервис Biletix провел исследование туристической активности россиянок


В минувшем году в России на путешественниц пришлось 46% бронирований авиабилетов, однако в ряде регионов женщины составляют абсолютное большинство туристического потока. Больше всего любительниц путешествий в Приморском крае: на женщин пришлось 76% перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59%), далее Алтай (58%) и Республики Саха (56%).

Москвички при этом не попали в десятку самых активных авиапутешественниц. Такие данные следуют из аналитики бронирований интернет-сервиса для путешественников Biletix, подготовленной к Международному женскому дню.

 

ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов на женщин

Место в рейтинге

Регион России

Доля жительниц региона, купивших авиабилеты, %

1

Приморский край, Владивосток

76

2

Калмыкия, Элиста

59

3

Карелия, Петрозаводск

59

4

Алтай, Барнаул

58

5

Саха, Якутск

56

6

Псковская область, Псков

56

7

Липецкая область, Липецк

56

8

Ставропольский край, Ставрополь

56

9

Читинская область, Чита

55

10

Астраханская область, Астрахань

55

 

Среди жительниц Приморья также наибольшая доля посещений заграницы. 77% всех перелетов женщин из Владивостока были зарубежными, то есть из каждых 4 пассажирок 3 вылетали за пределы России. На втором месте Москва с показателем 51%. Далее по убыванию идут Чечня (38%), Ленинградская область (38%) и Татарстан (35%). В среднем по регионам 10% «женских» перелетов совершались за границу.

 

ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов за границу среди женщин

Место в рейтинге

Регион

Доля билетов за границу от общего числа "женских" поездок, %

1

Приморский край, Владивосток

77

2

Москва

51

3

Чечня, Грозный

38

4

Ленинградская область, СПБ

38

5

Татарстан, Казань

35

6

Свердловская область, Екатеринбург

31

7

Воронежская область, Воронеж

29

8

Хабаровский край, Хабаровск

28

9

Краснодарский край, Краснодар

26

10

Самарская область, Самара

22

 

По продолжительности отдыха у женщин в 2019 году рейтинг ТОП–10 регионов возглавила Чукотка: средняя поездка у женщин в этом регионе длилась 37 дней. На 13 суток отстает Магадан – 24 дня. Еще короче путешествия у жительниц Камчатской области – 20 дней, Хабаровского края – 15 дней и республики Саха – 13 дней. В среднем российские женщины путешествовали в 2019 году по 10 дней.

 

ТОП-10 рейтинга регионов по продолжительности поездок среди женщин

Место в рейтинге

Регион России

Продолжительность отдыха женщин, дней

1

Чукотский АО, Анадырь

37

2

Магаданская область, Магадан

24

3

Камчатская область, Петропавловск-Камчатский

20

4

Хабаровский край, Хабаровск

15

5

Саха, Якутск

13

6

Хакасия, Абакан

13

7

Самарская область, Самара

13

8

Амурская область, Благовещенск

13

9

Приморский край, Владивосток

12

10

Алтай, Барнаул

12

 

/TOURBUS.RU 

 

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 