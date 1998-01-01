Новости Выяснилось, где живут самые активные российские путешественницы Накануне Женского дня сервис Biletix провел исследование туристической активности россиянок

В минувшем году в России на путешественниц пришлось 46% бронирований авиабилетов, однако в ряде регионов женщины составляют абсолютное большинство туристического потока. Больше всего любительниц путешествий в Приморском крае: на женщин пришлось 76% перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59%), далее Алтай (58%) и Республики Саха (56%). Москвички при этом не попали в десятку самых активных авиапутешественниц. Такие данные следуют из аналитики бронирований интернет-сервиса для путешественников Biletix, подготовленной к Международному женскому дню. ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов на женщин Место в рейтинге Регион России Доля жительниц региона, купивших авиабилеты, % 1 Приморский край, Владивосток 76 2 Калмыкия, Элиста 59 3 Карелия, Петрозаводск 59 4 Алтай, Барнаул 58 5 Саха, Якутск 56 6 Псковская область, Псков 56 7 Липецкая область, Липецк 56 8 Ставропольский край, Ставрополь 56 9 Читинская область, Чита 55 10 Астраханская область, Астрахань 55 Среди жительниц Приморья также наибольшая доля посещений заграницы. 77% всех перелетов женщин из Владивостока были зарубежными, то есть из каждых 4 пассажирок 3 вылетали за пределы России. На втором месте Москва с показателем 51%. Далее по убыванию идут Чечня (38%), Ленинградская область (38%) и Татарстан (35%). В среднем по регионам 10% «женских» перелетов совершались за границу. ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов за границу среди женщин Место в рейтинге Регион Доля билетов за границу от общего числа "женских" поездок, % 1 Приморский край, Владивосток 77 2 Москва 51 3 Чечня, Грозный 38 4 Ленинградская область, СПБ 38 5 Татарстан, Казань 35 6 Свердловская область, Екатеринбург 31 7 Воронежская область, Воронеж 29 8 Хабаровский край, Хабаровск 28 9 Краснодарский край, Краснодар 26 10 Самарская область, Самара 22 По продолжительности отдыха у женщин в 2019 году рейтинг ТОП–10 регионов возглавила Чукотка: средняя поездка у женщин в этом регионе длилась 37 дней. На 13 суток отстает Магадан – 24 дня. Еще короче путешествия у жительниц Камчатской области – 20 дней, Хабаровского края – 15 дней и республики Саха – 13 дней. В среднем российские женщины путешествовали в 2019 году по 10 дней. ТОП-10 рейтинга регионов по продолжительности поездок среди женщин Место в рейтинге Регион России Продолжительность отдыха женщин, дней 1 Чукотский АО, Анадырь 37 2 Магаданская область, Магадан 24 3 Камчатская область, Петропавловск-Камчатский 20 4 Хабаровский край, Хабаровск 15 5 Саха, Якутск 13 6 Хакасия, Абакан 13 7 Самарская область, Самара 13 8 Амурская область, Благовещенск 13 9 Приморский край, Владивосток 12 10 Алтай, Барнаул 12 /TOURBUS.RU

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