|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
06 марта
Выяснилось, где живут самые активные российские путешественницы
Накануне Женского дня сервис Biletix провел исследование туристической активности россиянок
В минувшем году в России на путешественниц пришлось 46% бронирований авиабилетов, однако в ряде регионов женщины составляют абсолютное большинство туристического потока. Больше всего любительниц путешествий в Приморском крае: на женщин пришлось 76% перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59%), далее Алтай (58%) и Республики Саха (56%).
Москвички при этом не попали в десятку самых активных авиапутешественниц. Такие данные следуют из аналитики бронирований интернет-сервиса для путешественников Biletix, подготовленной к Международному женскому дню.
ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов на женщин
Среди жительниц Приморья также наибольшая доля посещений заграницы. 77% всех перелетов женщин из Владивостока были зарубежными, то есть из каждых 4 пассажирок 3 вылетали за пределы России. На втором месте Москва с показателем 51%. Далее по убыванию идут Чечня (38%), Ленинградская область (38%) и Татарстан (35%). В среднем по регионам 10% «женских» перелетов совершались за границу.
ТОП-10 рейтинга регионов по доле броней авиабилетов за границу среди женщин
По продолжительности отдыха у женщин в 2019 году рейтинг ТОП–10 регионов возглавила Чукотка: средняя поездка у женщин в этом регионе длилась 37 дней. На 13 суток отстает Магадан – 24 дня. Еще короче путешествия у жительниц Камчатской области – 20 дней, Хабаровского края – 15 дней и республики Саха – 13 дней. В среднем российские женщины путешествовали в 2019 году по 10 дней.
ТОП-10 рейтинга регионов по продолжительности поездок среди женщин
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72