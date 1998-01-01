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06 марта
Петербург оставили без самых «дорогих» туристов
Эксперты оценивают потери для сферы гостеприимства и туризма от отмены Петербургского международного экономического форума-2020
«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - заявил председатель оргкомитета Петербургского международного экономического форума 2020 года (ПМЭФ-2020) Андрей Белоусов, тем самым поставив точку в предположениях о вероятности отказа от проведения самого престижного делового мероприятия России.
С точки зрения имиджевых потерь в сложившихся в мире условиях они не так велики – сейчас и не такие масштабные события в мире запросто отменяют. Однако для экономики Петербурга и, в частности, для его сферы гостеприимства, это даже больший удар, чем отсутствие гостей из Китая.
Аргументы? По официальным данным организаторов, за последние 4 года количество участников форума выросло на 60%, и в 2019-м в его работе участвовало более 19 тыс. человек из 145 стран мира, из которых около 1,3 тыс. гостей - на уровне глав компаний.
В ПМЭФ-2019 приняли участие многие первые лица целого ряда стран мира, а из 200 зафиксированных в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 60 приехали в Петербург.
Множество ведущих стран мира прислали на ПМЭФ-2019 большие делегации: из США на берега Невы приехали 542 человека, из Германии – 334, из Великобритании – 312, из Франции – 249, а Япония, Швейцария, Италия и Нидерланды направили в Северную столицу России от 100 до 200 человек.
Причем это, как правило, не рядовые «бойцы» экономического фронта, а топ-менеджеры и главы предприятий мирового уровня. И еще: хотя про ПМЭФ иногда и говорят, что «это не про бизнес, а про тусовку и имидж», в прошлом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму в 3,271 трлн рублей. Не считая, конечно, многомиллионных затрат на сопутствующие форуму вечеринки, о которых ходят легенды.
Если все это учесть, становится ясно: Петербург от непроведения ПМЭФ-2020 потеряет миллиарды рублей. Считать тут довольно просто: в этом году стоимость пакета «Стандарт» для работы на ПМЭФ составляет 285 тыс. рублей, а пакета «Премиум» - 370 тыс. Для размещения гостей в список рекомендованных включены около 30 отелей уровня от 3 до 5*, включая самые престижные и дорогие. Если добавить необходимость кейтеринговых услуг, транспортного обеспечения и обширную культурно-развлекательную программу – все это тянет не на сотни миллионов, а на миллиарды рублей потерь.
Ведь популярные у участников ПМЭФ отели, например, всего за 3 дня его работы (а они реализуют номера на этот период только «пакетами») умудрялись заработать от 10 до 30% всей годовой выручки: в прошлом году некоторые гостиницы «задирали» цену размещения во время ПМЭФ до 3 млн рублей. А теперь стало понятно, что гости Петербурга, которые платили, не скупясь, столько, сколько попросят, не приедут.
С учетом этого вице-губернатор города на Неве Евгений Елин уже заявил, что «для Петербурга это крайне неприятное известие». Однако решение принято, и поэтому «понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства России».
«Очевидно, что для города это действительно очень большая потеря, восполнить которую невозможно. Просто потому, что заменить участников и гостей ПМЭФ никем нельзя, - оценивает ситуацию менеджер компании «Путешествуем вместе» Алексей Зимин. – В настоящее время для большинства участников рынка об убытках говорить приходится вряд ли, однако объемы упущенной выгоды будут настолько велики, что это может коснуться самого разного бизнеса».
/TOURBUS.RU
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