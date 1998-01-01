Новости Петербург оставили без самых «дорогих» туристов Эксперты оценивают потери для сферы гостеприимства и туризма от отмены Петербургского международного экономического форума-2020

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», - заявил председатель оргкомитета Петербургского международного экономического форума 2020 года (ПМЭФ-2020) Андрей Белоусов, тем самым поставив точку в предположениях о вероятности отказа от проведения самого престижного делового мероприятия России. С точки зрения имиджевых потерь в сложившихся в мире условиях они не так велики – сейчас и не такие масштабные события в мире запросто отменяют. Однако для экономики Петербурга и, в частности, для его сферы гостеприимства, это даже больший удар, чем отсутствие гостей из Китая. Аргументы? По официальным данным организаторов, за последние 4 года количество участников форума выросло на 60%, и в 2019-м в его работе участвовало более 19 тыс. человек из 145 стран мира, из которых около 1,3 тыс. гостей - на уровне глав компаний. В ПМЭФ-2019 приняли участие многие первые лица целого ряда стран мира, а из 200 зафиксированных в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» 60 приехали в Петербург. Множество ведущих стран мира прислали на ПМЭФ-2019 большие делегации: из США на берега Невы приехали 542 человека, из Германии – 334, из Великобритании – 312, из Франции – 249, а Япония, Швейцария, Италия и Нидерланды направили в Северную столицу России от 100 до 200 человек. Причем это, как правило, не рядовые «бойцы» экономического фронта, а топ-менеджеры и главы предприятий мирового уровня. И еще: хотя про ПМЭФ иногда и говорят, что «это не про бизнес, а про тусовку и имидж», в прошлом году на форуме было подписано 745 соглашений на общую сумму в 3,271 трлн рублей. Не считая, конечно, многомиллионных затрат на сопутствующие форуму вечеринки, о которых ходят легенды. Если все это учесть, становится ясно: Петербург от непроведения ПМЭФ-2020 потеряет миллиарды рублей. Считать тут довольно просто: в этом году стоимость пакета «Стандарт» для работы на ПМЭФ составляет 285 тыс. рублей, а пакета «Премиум» - 370 тыс. Для размещения гостей в список рекомендованных включены около 30 отелей уровня от 3 до 5*, включая самые престижные и дорогие. Если добавить необходимость кейтеринговых услуг, транспортного обеспечения и обширную культурно-развлекательную программу – все это тянет не на сотни миллионов, а на миллиарды рублей потерь. Ведь популярные у участников ПМЭФ отели, например, всего за 3 дня его работы (а они реализуют номера на этот период только «пакетами») умудрялись заработать от 10 до 30% всей годовой выручки: в прошлом году некоторые гостиницы «задирали» цену размещения во время ПМЭФ до 3 млн рублей. А теперь стало понятно, что гости Петербурга, которые платили, не скупясь, столько, сколько попросят, не приедут. С учетом этого вице-губернатор города на Неве Евгений Елин уже заявил, что «для Петербурга это крайне неприятное известие». Однако решение принято, и поэтому «понимаем мотивы, разделяем опасения и полностью поддерживаем решение правительства России». «Очевидно, что для города это действительно очень большая потеря, восполнить которую невозможно. Просто потому, что заменить участников и гостей ПМЭФ никем нельзя, - оценивает ситуацию менеджер компании «Путешествуем вместе» Алексей Зимин. – В настоящее время для большинства участников рынка об убытках говорить приходится вряд ли, однако объемы упущенной выгоды будут настолько велики, что это может коснуться самого разного бизнеса». /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка