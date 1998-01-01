Отели на Канарах решено больше не закрывать на карантин

На Канарах при обнаружении новых случаев заражений среди туристов больше не будут закрывать на карантин отели. Такое заявление сделал глава Канарских островов Виктор Торрес, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Офиса по туризму Тенерифе.

Он пояснил, что недавний опыт изоляции десятков туристов в местном отеле в H10 Costa Adeje Palace показал, что изоляция всего здания необязательна. Нужно помещать на карантин только тех, чьи тесты дали положительный результат, а также тех, кто имел непосредственный контакт с зараженными.





Вместе с тем канарские власти отметили , что введение карантина в H10 Costa Adeje Palace было правильным решением, отвечающим требованиям Всемирной Организации Здравоохранения, испанского Министерства здравоохранения и было поддержано мэрией города Адехе. Эти меры помогли сдержать распространение коронавируса за пределы отеля.



При этом, как сообщается, офисом по туризму Тенерифе совместно с городской администрацией был разработал план, который призван смягчить последствия негативного влияния на туристическую отрасль островной Испании.

Обнаружение вируса COVID-19 никак не влияет на повседневную жизнь Тенерифе. Школы, магазины, порты и аэропорты работают в обычном режиме без каких-либо ограничений. Тоже самое можно сказать о пляжах, парках, музеях других общественных местах.





План по снижению ущерба для туризма состоит из двух частей: первая посвящена информационной работе с местными жителями, вторая – распространению достоверной информации за пределами острова. Для этого сотрудники офиса по туризму Тенерифе ежедневно мониторят новости о вирусе за рубежом, особенно в Великобритании, Франции, Германии, России и Соединенных Штатах Америки.



Ежедневно будут готовиться актуальные информационные рассылки для туристических операторов, агентств, авиакомпаний и новостных порталов. В стратегию плана также входит проведение масштабной рекламной кампании в интернете и оффлайн.



Региональное управление здравоохранения Тенерифе сообщило, что 3 марта еще у одного туриста, находящегося на карантине, обнаружен коронавирус. Заразившийся постоялец не имеет отношения к группе итальянских путешественников – эпидемиологи работают над тем, чтобы установить источник заражения. Пациент чувствует себя нормально, болезнь протекает без каких-либо осложнений – его перевели в отдельную палату местной больницы.

Там же находятся и другие пять постояльцев с положительным тестом на COVID-19.



В свою очередь, 193 человека, которые находились на карантине в отеле H10 Costa Adeje Palace, уже отправились домой. Министерство здравоохранения Испании совместно с региональным департаментом здравоохранения установило правила выезда гостей из отеля. Туристы, которые приехали 24 февраля вместе с зараженными коронавирусом, могли улететь домой в трех случаях. Если их тесты за сутки до выезда показали отрицательный результат, у них нет никаких симптомов и их страны гарантируют дальнейшее наблюдение за ними.



Региональное управление здравоохранения отмечает оперативные действия властей и профессионализм врачей, их четкое следования протоколу, разработанному Всемирной Организацией Здравоохранения. Это сыграло ключевую роль в ограничении распространении уханьского вируса на острове, - отметили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU