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06 марта
Отели на Канарах решено больше не закрывать на карантин
Представители офиса по туризму Тенерифе рассказали нашему порталу, какие выводы были сделаны из опыта изоляции почти двухсот гостей отеля H10 Costa Adeje Palace
На Канарах при обнаружении новых случаев заражений среди туристов больше не будут закрывать на карантин отели. Такое заявление сделал глава Канарских островов Виктор Торрес, - сообщили нашему порталу в пресс-службе Офиса по туризму Тенерифе.
Он пояснил, что недавний опыт изоляции десятков туристов в местном отеле в H10 Costa Adeje Palace показал, что изоляция всего здания необязательна. Нужно помещать на карантин только тех, чьи тесты дали положительный результат, а также тех, кто имел непосредственный контакт с зараженными.
Вместе с тем канарские власти отметили , что введение карантина в H10 Costa Adeje Palace было правильным решением, отвечающим требованиям Всемирной Организации Здравоохранения, испанского Министерства здравоохранения и было поддержано мэрией города Адехе. Эти меры помогли сдержать распространение коронавируса за пределы отеля.
План по снижению ущерба для туризма состоит из двух частей: первая посвящена информационной работе с местными жителями, вторая – распространению достоверной информации за пределами острова. Для этого сотрудники офиса по туризму Тенерифе ежедневно мониторят новости о вирусе за рубежом, особенно в Великобритании, Франции, Германии, России и Соединенных Штатах Америки.
Там же находятся и другие пять постояльцев с положительным тестом на COVID-19.
/TOURBUS.RU
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