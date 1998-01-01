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05 марта
Туризм и коронавирус: Горячие новости
S7 предоставила возможность вернуть билеты на все рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля/ В Петербурге у гражданина Италии выявили коронавирус/ Крупнейший региональный авиаперевозчик Европы Flybe обанкротился из-за эпидемии
S7 предоставила возможность вернуть билеты на все рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля
Группа S7 на фоне распространения коронавируса предоставила пассажирам возможность вернуть билеты на все рейсы авиакомпании, купленные с 5 марта по 10 апреля.
"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", — цитирует пресс-служба гендиректора S7 Group Антона Еремина.
Пассажиры смогут вернуть билеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Предложение доступно на всех рейсах S7 и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.
В случае возврата будет взиматься сервисный сбор: за один билет на рейс внутри РФ — 1 тыс. руб., для международных рейсов "размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют", уточняет S7.
В Петербурге у гражданина Италии выявили коронавирус
Новый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в России, заболевшим является гражданин Италии, сообщает оперативный штаб. Уточняется, что итальянец в Россию 29 февраля, а 2 марта с симптомами ОРВИ он обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован в инфекционный бокс.
Штаб отмечает, что результат подтвержден в установленном порядке, заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, состояние пациента удовлетворительное.
В сообщении говорится, что круг контактировавших с заболевшим определен, они находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование.
Как уточняет телеканал "Россия-24", заразившийся коронавирусом гражданин Италии находится в Петербурге, это студент петербургского медицинского университета.
Таким образом, количество официально зарегистрированных случаев коронавируса в России увеличилось с трех до четырех.
Крупнейший региональный авиаперевозчик Европы Flybe обанкротился из-за эпидемии
Британская авиакомпания Flybe, крупнейший региональный авиаперевозчик Европы, перешла под внешнее управление, не сумев получить финансовую помощь от властей.
Одной из причин авиакомпания назвала негативные последствия для спроса в связи со вспышкой коронавируса. Рейсы Flybe были отменены, - сообщает «Интерфакс».
В пресс-релизе перевозчик призвал пассажиров с уже купленными билетами не выезжать в аэропорты.
"Несмотря на все усилия, теперь у нас нет других альтернатив, поскольку мы не сумели найти приемлемое решение", — говорится в письме главного исполнительного директора компании Марка Андерсона, адресованном персоналу.
Решение компании ставит под угрозу 2 тыс. рабочих мест, пишет BBC. Британские власти сообщили, что готовы помочь сотрудникам Flybe с поиском новой работы и совместно с другими авиакомпаниями будут пытаться минимизировать ущерб для операций.
Flybe рассчитывала получить от правительства кредит в размере 100 млн фунтов стерлингов. Компания столкнулась с финансовыми трудностями в прошлом году, ее купил консорциум, в состав которого в том числе входит британская авиакомпания Virgin Atlantic.
/TOURBUS.RU
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