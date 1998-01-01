Майя Ломидзе: «Ситуация на туррынке беспрецендентная, до 30% турфирм могут уйти»

Сегодня в пресс-центре ИА «Национальная служба новостей» прошел пресс-брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе на тему «Коронавирус и обострение отношений с Турцией: как изменится туризм в 2020 году»

В начале сворего выступления г-жа Ломидзе отметила: "Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей от детского туризма до делового. Все сферы индустрии – гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации – только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора".

Как напомнила Ломидзе, согласно распоряжению Ростуризма.туркомпаниям не рекомендуется формировать и продавать турпакеты в Италию, Южную Корею и Иран, а также Китай, «но срок действия рекомендации не обозначен. Параллельно идет активное и даже агрессивное информирование потребителя о том, что такое коронавирус, на мой взгляд, недостаточно аргументированное».

В результате, по ее словам, потребители поделились на три основные категории: "Первая внимательно слушает все, что есть в информационном поле, и не хочет никуда ехать, аннулирует забронированные поездки, причем это касается не только перечисленных направлений. Часть туристов не хочет ничего аннулировать и собирается ехать. И есть те, кто говорит, что не боится ехать, но боится карантинных мер, в которые можно попасть в ходе поездки".

"Снижение спроса касается всех направлений. В том числе и России. Туристы в принципе боятся куда-либо ехать, включая внутрироссийские направления. Перспективы всего туризм, и въездного, и выездного, и внутреннего весьма туманны", — добавила эксперт.

"Итог один – убыток будет исчисляться миллиардами долларов. Мы посчитали все платежи, которые были произведены туроператорами партнерам, у нас получилось 27 млрд рублей по всему рынку. В силу того, что партнеры не стремятся возвращать деньги и не готовы переносить сроки хотя бы на май, эти деньги сгорают", — добавила эксперт.

При этом, отметила Майя Ломидзе, "У ключевых игроков запас прочности существенно больше, чем у маленьких и средних, особенно тех, кто работал только на китайском или корейском направлениях. Из-за кризиса с коронавирусом с рынка могут уйти до 30% маленьких и средних компаний, особенно в регионах, которые работали и как туроператоры, и как турагенты. Это самая большая зона риска".

Между тем, по ее словам, в сложившейся ситуации туроператоры не имеют возможности сразу возвращать туристам средства за аннулируемые в связи с коронавирусом туры, так как после оплаты туров эти деньги сразу переводят партнерам – отелям и авиакомпаниям, и страдают больше всех участников рынка, так как «оказались между двух огней».

"Регулятор заявляет, что туроператоры должны всем все сразу вернуть. Но это так не работает: если вы хотите аннулировать тур, вам не могут сразу вернуть деньги. Туроператору просто неоткуда их взять. Ни отели, ни авиакомпании не то что не торопятся возвращать деньги, а, наоборот, говорят, что ничего возвращать не будут. Большую часть стоимости тура составляют авиабилет и отель, это не прибыль туроператора.

Гостиницы говорят, что у них нет форс-мажора, туристы из других стран приезжают, ничего возвращать не будем. Авиакомпании не возвращают деньги не только клиентам туроператоров, но даже и прямым клиентам", — рассказала Майя Ломидзе.

"Объем бронирований у туроператоров на всех направлениях, и зарубежных, и российских, упал на 20-25%. Некоторые агентства говорят, что у них вообще нет продаж. Пока мы не можем говорить, что сезон провалится. Но динамика скорее к понижению, чем к росту", — добавила она.

По словам эксперта, АТОР готовит новые письма в Минтранс и Минэкономразвития: "С первым мы хотим обсудить возвраты средств туроператорам и потребителям со стороны авиакомпаний. А Минэкономразвития хотим предложить, чтобы те инициативы по поддержке туроператоров, которые обсуждались на совещании с Ростуризмом получили какое-то развитие...

Можно отметить, что Ростуризм озаботился ситуацией в туризме, всех собрал, озвучил свои предложения. Но дальше ничего не происходит. Нет попыток договориться с авиакомпаниями, чтобы они возвращали деньги хотя бы прямым клиентам. Все делается, чтобы возложить всю ответственность на туроператорский бизнес".

/TOURBUS.RU