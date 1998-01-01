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05 марта
Северная Македония продлевает еще на год безвизовый режим для российских туристов
Эксперты обсуждают причины низкого интереса наших туристов к отдыху в балканской стране
Македония продлит на год безвизовый въезд в страну для граждан РФ, сообщает МИД РФ. "Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий", — говорится в сообщении министерства.
Как отметили в пресс-службе, граждане РФ смогут находиться на территории Северной Македонии без визы до 90 дней в течение полугода. Для поездки в страну россиянам понадобится только действующий загранпаспорт и страховой полис.
"Вместе с тем данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, в том числе представителями туристических фирм, намеревающимися осуществлять трудовую и предпринимательскую деятельность на территории Северной Македонии", — подчеркивает МИД.
Как заявили нам представители туроператора «Ванд Интернэшнл», «отдельно Северную Македонию спрашивают нечасто, а вот в составе туров по нескольким странам она востребована. При этом безвизовый режим – не самый важный фактор для спроса на этом направлении.
Продление безвизового режима для граждан Российской Федерации - это то немногое, что правительство Македонии делает для поддержания интереса к своей стране на нашем рынке. Льготный визовый режим – неплохой инструмент для поддержания хоть какого-то туристического потока, но это не панацея.
Чтобы увеличить свое присутствие на рынке и привлечь большее число российских туристов, Македонии нужно организовать прямое авиасообщение с Россией. Шестичасовой перелет с пересадкой выглядит не очень привлекательно на фоне других направлений с более простой логистикой.
Сейчас Македонию выбирают туристы, которые уже посетили множество стран и хотят новых впечатлений, кроме того, это направление выбирают в рамках комбинированных туров.
Увы, с этим направлением остается много недоработок и проблем. Нет никаких промокампаний, работы с операторами тоже нет. Уже не первый год ведутся разговоры о запуске чартеров между Россией и Македонией, но реально ничего не делается».
В свою очередь, в туркомпании «Туры по Европе» в беседе с нами ранее отметили: «Македония – направление для искушенного туриста, который посетил много стран и хочет что-то новое и неизбитое. У нас есть запросы на нее, но только в рамках обзорных туров по Балканам.
Отдельно же Македонией мало кто интересуется, наши туристы предпочитают за 5-10 дней посетить как можно больше новых мест».
Между тем, несмотря на то, что маленькая Македония (население страны всего два миллиона человек) не имеет выхода к морю, туризм в этой балканской стране в последние годы активно развивается. На территории республики расположен ряд горнолыжных и бальнеологических курортов, таких как Попова-Шапка, Пониква, Негорски-Бани, Лагадин, Маврово, Кежовица, Баня-Банско, Дебарски-Баньи и др. У зарубежных туристов особенно популярен отдых на живописнейшем Охридском озере, экскурсионные и паломнические туры.
Заметим, что несколько лет назад в интервью нашему порталу руководитель международного офиса Агентства по иностранным инвестициям и продвижению экспорта страны Мирослав Тренчевски отмечал, что «российские туристы – очень перспективная для нашей экономики целевая аудитория. Поэтому мы намерены предпринять целый ряд мер для того, чтобы привлечь их в нашу страну, предложив самый разнообразный отдых».
В числе таких мер Мирослав Тренчевски называл тогда появление программ субсидирования зарубежных туроператоров (включая и российских). По его словам, за каждого россиянина, входящего в группу не менее чем из 10 человек и прибывшего в Македонию самолетом (в т. ч. с пересадкой) не менее чем на три ночи, власти страны были готовы компенсировать операторам 65 евро.
Кроме того, они обещали туроператорам из России компенсировать 20 евро за каждого туриста, прибывшего в Македонию на автобусе, а также 15 евро за человека, посетившего страну в рамках комбинированного тура. Однако к заметному увеличению российского турпотока в Македонию эти обещания не привели.
/TOURBUS.RU
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