Новости Копилка туристических наград Петербурга снова пополнилась Эксперты обсуждают успехи Cеверной столицы в развитии делового и событийного туризма

Петербург признан победителем международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучший город делового и событийного туризма в мире», - сообщает наш корреспондент. Оценивая получение очередной награды, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич заявил, что «престижную международную премию город получил заслуженно». По его словам, в Северной столице количество ежегодно проводимых деловых мероприятий растет (в 2019-м их число увеличилось на 10%), а реализация уникальной программы амбассадоров позволяет привлекать в Петербург все новые и новые крупные конгрессно-выставочные мероприятия. «2020-й мы объявили Годом делового туризма», − отметил Евгений Панкевич. По официальным данным, в 2019 году число деловых туристов, приехавших в Петербург на разнообразные встречи, составило 1,1 млн человек. В нынешнем в Северной столице пройдут такие крупные события мирового уровня, как Глобальная конференция по исследованию космоса GLEX 2020, Всемирный конгресс общества кардио-торакальных хирургов, Международная конференция «Речь и компьютер» SPECOM 2020 и Конгресс Всемирной ассоциации шеф-поваров. Успехи города в привлечении деловых гостей неудивительны: он интересен им не только своими площадками, но и культурно-развлекательными и событийными программами. «Петербург и Ленобласть в рейтинге событийного потенциала российских регионов уже 4 года подряд занимают первое место», - отмечает Дарья Островская, генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C и председатель оргкомитета Евразийского Ивент Форума (EFEA). При этом некоторые эксперты полагают, что Петербургу, несмотря на наличие большого числа площадок, годных для организации деловых мероприятий (по официальным данным, их около 200, включая 110 отелей и 10 выставочных комплексов), не хватает современных, способных принимать от 500 до 1 тыс. человек. Так, Наталья Горбатюк, представляющая один из комитетов правительства Петербурга, предложила использовать под такие цели креативные пространства, появившиеся не так давно. И ее мнение как будто было услышано: вчера депутаты петербургского Законодательного собрания (ЗС) приняли в первом чтении поправку в закон, благодаря которому креативные пространства будут поддерживаться из бюджета города. А следовательно, организаторы деловых событий чаще смогут использовать их и для своих целей. «Вопрос формирования креативных общественных пространств становится для нашего мегаполиса все более актуальным, - заявил по этому поводу председатель ЗС Вячеслав Макаров. – Пока их мало, поскольку не было соответствующей законодательной базы, позволяющей городу финансово поддерживать их создание. И очень важно, чтобы они такую поддержку получили». /TOURBUS.RU

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