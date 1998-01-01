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Восьмого марта россияне отдохнут бюджетно

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok представил нашему порталу результаты исследования туристических предпочтений россиян на предстоящий «длинный уикэнд»

Большинство российских туристов, планирующих путешествовать 8 марта, намерены потратить на поездку не более 50 тыс. рублей – о таких планах рассказали 53% туристов, опрошенных сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

Аналитики сервиса предложили пользователям социальных сетей рассказать, какую сумму они готовы потратить на путешествие для двоих в предстоящие праздничные выходные. В опросе приняли участие более 3000 респондентов.

Так, почти четверть россиян планируют отдыхать экономно и намерены потратить на поездку до 10 000 рублей. Причем наибольшей популярностью такие недорогие поездки пользуются у опрошенных мужчин.

Еще 8% туристов намерены уложиться в 20 000 рублей. Каждый десятый опрошенный спланировал поездку стоимостью до 30 000 рублей, а 11% потратят от 30 000 до 50 000 рублей.

Еще 11% туристов рассказали, что предстоящее путешествие обойдется им в 50 000 – 100 000 рублей.

Доля туристов, готовых потратить на поездку более 100 000 рублей, насчитывает 12%. Примечательно, что из них 8% потратят на отдых более 200 000 рублей.

При этом среди респондентов, планирующих поездку стоимостью более 200 000 рублей, оказалось в два раза больше мужчин, чем женщин – 10% и 5% соответственно.

Почти четверть россиян не намерены путешествовать в предстоящие праздники (24%). Чаще об этом рассказывали женщины (28%), чем мужчины (20%).

Самыми популярными зарубежными направлениями по количеству бронирований на 5-11 марта 2020 года стали Париж, Варшава, Берлин, Барселона и Прага. Средний чек бронирования в поездках за границу составляет 45 000 рублей за номер на шесть ночей.

Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ялта. В поездках по России средняя стоимость бронирования размещения составляет 10 500 рублей за номер на три ночи.

/TOURBUS.RU



