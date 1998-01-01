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05 марта
Турфирмы и туристы ждут перемирия в Идлибе
Продажи на турецком направлении «замерли» в ожидании результатов встречи президентов России и Турции
Как сообщают наши эксперты, продажи на турецком направлении «замерли» в ожидании результатов сегодняшней встречи президентов России и Турции в Москве.
Напомним, что отношения между двумя станами вновь обострились в ночь на 28 марта после событий в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между правительственной армией Сирии, которую поддерживает Россия, и формированиями оппозиции, которую поддерживает Турция. Тогда в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.
Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона придает большое значение взаимодействию с турецкой стороной по Сирии. Он напомнил, что Москва привержена реализации сочинских договоренностей по Сирии.
Накануне, 1 марта, представитель Кремля выразил мнение, что встреча лидеров двух стран не будет простой. Однако, подчеркнул он, стороны заинтересованы в урегулировании ситуации в сирийской провинции.
В свою очередь турецкий лидер сообщил, что надеется достичь договоренностей по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе. «Мы оценим недавние изменения в Идлибе с президентом России Владимиром Путиным», — сказал он.
Между тем «Интерфакс» сообщает, что турагентства сообщают о резком падении продаж туров в Турцию, так как туристы опасаются эскалации конфликта между Россией и этой страной. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Туристы опасаются военного конфликта между РФ и Турцией, они обеспокоены тем, что направление для россиян вновь могут закрыть. Поэтому россияне не торопятся бронировать ее ни на 8 марта, ни на лето. Сделавшие покупки по акциям раннего бронирования в январе интересуются, можно ли отказаться или поменять, но массовых аннуляций пока нет", — пояснила она.
По словам эксперта, продажи зарубежных туров также снизились на всех направлениях из-за распространения коронавируса и рекомендаций Роспотребнадзора и Ростуризма.
"Еще две недели назад турагентства сообщали о росте продаж туров по акциям раннего бронирования по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас новых запросов в компаниях почти нет. Российские туристы отказываются от поездок едва ли не во все страны на ближайшие даты, на майские праздники и на лето из-за ситуации с коронавирусом", — рассказала г-жа Тюрина.
По словам эксперта, российские курорты и города не рассматриваются в качестве замены другим странам, туристы просто откладывают поездки на более поздние даты.
В то же время в пресс-службе туроператора «Интурист» не разделяют панических настроений. Как заявили там нашему порталу, «У «Интуриста» продажи в Турцию идут активно, на уровне прошлого года. Таким образом, на некоторые высокие даты заполняемость рейсов уже составляет 100%».
В свою очередь генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что "Главный конкурент Краснодарского края и Крыма по пляжному отдыху – Турция, а по ней есть замедление бронирования. Скорее всего, эти туристы взяли паузу, чтобы проследить за ситуацией и решить, бронировать им Турцию или все-таки Россию. Режим ожидания может продлиться еще месяц-полтора».
/TOURBUS.RU
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