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Лувр возобновил работу/ Девять россиян с лайнера Diamond Princess помещены на карантин в Приморье/ Отмены и задержки авиарейсов ожидаются во Франции с 5 по 8 марта

Лувр возобновил работу

Парижский музей Лувр, закрытый с 1 марта из-за коронавируса, в среду снова открылся для посетителей, сообщает музей на своей странице в сети Facebook.

"Среда, 4 марта, Лувр открыт. Мы приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

Музей Лувр был закрыт с 1 марта для посетителей из-за требований сотрудников принять меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса. Сотрудники музея отказались работать в связи с распоряжением правительства Франции запретить мероприятия с участием больше 5 тысяч человек из-за угрозы распространения коронавируса. Сотрудники музея требовали, чтобы их обеспечили средствами дезинфекции, а также установили защитные стекла между кассирами и посетителями.

До девяти выросло число россиян с лайнера Diamond Princess, помещенных на карантин в Приморье

Еще два россиянина с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса, отправлены во Владивостоке на карантин, сообщили агентству "Интерфакс — Дальний Восток" в среду в правительстве Приморского края. "Это семейная пара, жители Владивостока, прилетели из Японии 29 февраля. Из аэропорта их по утвержденному предписанию направили на карантин в инфекционное отделение, как и других пассажиров лайнера Diamond Princess", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, туристы вернулись в РФ в конце февраля.

"В настоящее время на карантине находятся девять человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов", — отметили в краевом правительстве.

Как сообщалось, 22 и 23 февраля в Приморье вернулись семь граждан РФ с лайнера Diamond Princess. Их поместили на двухнедельный карантин в инфекционную больницу. Шесть отправленных на карантин — жители Приморья, еще один — житель Омска.

Власти региона со ссылкой на информацию территориального управления Роспотребнадзора 2 марта сообщили, что у семи туристов результаты исследования в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае отрицательные, медицинское наблюдение продолжается.

Отмены и задержки авиарейсов ожидаются во Франции с 5 по 8 марта

Отмены и задержки рейсов ожидаются во Франции с 5 по 8 марта из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров, сообщает портал Air Journal.

Как пишет портал, пока не ясно, как забастовка отразится на работе авиакомпаний, но нужно быть готовыми к отмене и задержке рейсов.

"Например, февральская забастовка почти никак не сказалась на планах путешественников: Air France полностью выполнила дальнемагистральные полеты, а лоукостеры Ryanair и Volotea отменили лишь несколько рейсов. Но во время забастовок в январе и декабре прошлого года были отменены сотни рейсов. Не понятно, по какому сценарию ситуацию пойдет в этот раз", — отмечает портал.

Во Франции уже много месяцев проходят забастовки против пенсионной реформы, к которым присоединяются работники разных сфер деятельности. Несмотря на ряд уступок правительства, французы добиваются отмены всех неугодных положений проекта.

/TOURBUS.RU