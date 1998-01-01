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04 марта
В Северной столице хотят создать тревел-хаб стран СНГ
Новый проект может быть реализован при поддержке Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и Комитета по развитию туризма Северной столицы
Во время недавней встречи в Генеральном консульстве Республики Узбекистан в Северной столице глава профильного комитета Смольного Евгений Панкевич предложил развивать отношения между странами СНГ и Петербургом на основе тревел-хаба стран Содружества Независимых Государств.
«Интерес как к Узбекистану, так и к другим странам СНГ со стороны россиян в последнее время возрос, - констатировал он. – А наш город традиционно вызывает интерес иностранных граждан. К тому же Петербург - прекрасная площадка для выработки общей концепции в продвижении туризма».
По его мнению, если двигаться в этом направлении, вполне возможна реализация проекта тревел-хаба стран Содружества Независимых Государств, «на фундаменте которого его участники на постоянной основе смогут представлять туристические возможности своих стран и налаживать бизнес-отношения».
Такой проект, в частности, вполне может быть реализован при поддержке Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (она работает в Петербурге) и Комитета по развитию туризма Северной столицы.
Идею поддерживает и бизнес. Так, директор РСТ-Северо-Запад Екатерина Шадская заявила о том, что «наш союз активно поддерживает инициативу коллег по развитию въездного туризма в Петербург по линии стран Содружества независимых государств». «Укрепление дружественных отношений между нашими странами во всех сферах, особенно на фоне растущего интереса в путешествиях между Россией и Узбекистаном, действительно важно», - подчеркнула она.
Инициативу развития отношений между Петербургом и странами СНГ оценили и другие участники встречи. В частности, генеральный консул Республики Узбекистан в городе на Неве Алишер Бабаев поддержал идею заместителя руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Елены Кузиной по организации национальных ярмарок, знакомящих жителей Северной столицы с культурными традициями Узбекистана, пообещав со своей стороны всестороннюю помощь.
Причем в Петербурге уже перешли от слов к делу: во время встречи ее участников познакомили с новинкой под названием «Узбекский Петербург», автором которой является известный историк и экскурсовод, основатель «Агентства путешествий «Эклектика» Игорь Воеводский.
Рассказывая о новом экскурсионном маршруте по городу на Неве, он подчеркнул, что Узбекистан и Петербург уже несколько сот лет связывают тесные дипломатические, дружеские и торговые отношения.
По словам автора новинки, начало сотрудничества между ними было положено еще в 1717 году, когда в недавно появившуюся в России столицу к царю Петру Первому было делегировано посольство из Бухарского ханства во главе с Кули-беком Топчи Баши. «Новый туристический маршрут рассказывает о малоизвестных исторических фактах и наверняка будет интересен приезжающим в город на Неве узбекским туристам», – считает его автор.
/TOURBUS.RU
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