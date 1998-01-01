Новости Турагентства просят премьер-министра как можно скорее «открыть» Египет Эксперты обсуждают просьбу Альянса турагентств о срочном восстановлении авиасообщения с египетскими курортами на фоне тяжелого положения, в которое попала отечественная туротрасль

Общественные организации в сфере туризма предлагают правительству безотлагательно рассмотреть вопрос об открытии Египта для российских туристов, - сообщает пресс-служба Альянса туристических агентств (АТА). Как сообщает альянс, на днях организация направила письмо на эту тему на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в котором, в частности, говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, просим Вас поручить заинтересованным министерствам и ведомствам с участием представителей профессионального туристического рынка разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет». Далее в письме приводится подробная аргументация необходимости срочного открытия Египта. «Учитывая географическое положение и климатические особенности России, в период осенне-зимнего сезона основной поток туристов, выбирающих пляжный отдых, направлен на зарубежные курорты тропического и субтропического пояса. Одним из таких направлений являются страны Северной Африки, в том числе Египет, поездки в который являлись многие годы одними из наиболее востребованных среди россиян благодаря доступной стоимости и разнообразию культурно-развлекательных программ», – пояснила Наталия Осипова, исполнительный директор АТА. «В настоящее время египетское направление не теряет своей актуальности для российских туристов, но для посещения Страны пирамид наши граждане выбирают альтернативные перелеты в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха через соседние страны и иностранных туроператоров. При этом российская туротрасль недополучает значительный объем выручки, а государственный бюджет – существенные суммы налоговых поступлений, которые могли бы быть уплачены российскими туроператорами и турагентами в случае формирования и реализации ими туров в Египет», – уверена г-жа Осипова. Глава альянса особо подчёркивает, что «с 19 по 24 января 2020 года российские эксперты провели проверки безопасности в аэропортах курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, а также условий обслуживания туристов из России. Посольством России в АРЕ отмечены успехи в работе по обеспечению безопасности российских граждан и соблюдению требований ИКАО. А учитывая сложившийся в последние годы уровень взаимоотношений между Российской Федерацией и Египтом, а также стратегическое партнерство по ряду направлений внешнеэкономического сотрудничества, мы просим Михаила Мишустина дать поручение заинтересованным ведомствам разработать и утвердить план мероприятий по возобновлению авиасообщения с египетскими курортами». Комментируя это обращение нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Письмо было направлено Альянсом турагентств в надежде на то, что г-н Мишустин наконец даст толчок разрешению этой ситуации. Письмо до него дошло, пока ждем ответа. Мы видим, что Великобритания запустила чартеры в Египет, появилась новая информация о безопасности в аэропорту – все это дает надежду на позитивный исход. Конечно, Египет никогда не сможет заменить Турцию, нужно четко это понимать. Но Египет был и будет нужен всегда, ведь это единственное для наших туристов «недорогое солнце». В свою очередь, в интервью СМИ директор департамента развития сети «Горячие туры» Юлия Высоцкая отметила, что «открытия египетского направления многие ждут как одного из альтернативных вариантов бюджетного отдыха, но сложно говорить, повлияет ли на это обращение членов АТА или иные факторы. Хочется напомнить всем участникам рынка, что в 2015 году после закрытия Турции и Египта туроператоры значительно нарастили свой ассортимент в направлениях, в продукте и номерном фонде на курортах ОАЭ, Карибов, Кипра, в Греции, Испании, Тунисе, Иордании, Израиле и т.д. Поэтому на сегодняшний момент, даже если что-то пойдет не так с открытием Египта или в связи с обстановкой в Турции, российским туристам есть что предложить для выгодного и качественного отдыха». /TOURBUS.RU

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