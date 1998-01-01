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Как наши туристы отлетали зимний сезон?

Компания Biletix выяснила, что прошедшей зимой лоукост-сегмент, рос несмотря на снижение доли бронирований безбагажных тарифов

Доля бронирований авиабилетов на рейсы лоукост-авиакомпаний в период с декабря 2019 по февраль 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с 16% до 20%. При этом доля продаж безбагажных тарифов на рейсы «традиционных» авиакомпаний снизилась с 69% до 54%. Таковы данные аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix, предоставленные нашему порталу.

На рейсах авиакомпаний-дискаунтеров российские путешественники зимой предпочитали направления Сочи, Стамбул, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды, Краснодар, Рига, Ростов-на-Дону.

Для перелетов налегке по безбагажным тарифам чаще всего совершались перелеты в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Минводы, Кишинев, Калининград, Ереван, Краснодар и Симферополь.

В целом россияне стали больше летать за границу: доля международных маршрутов в структуре бронирований авиабилетов туда-обратно выросла прошедшей зимой с 31% до 36%, доля внутренних рейсов, соответственно, снизилась с 69% до 64%. Лидерами популярности этой зимой среди зарубежных направлений стали Стамбул, Пхукет, Ереван, Кишинев, Нур-Султан, Ко-Самуи, Бангкок, Анталья, Бали; среди внутренних – Сочи, Симферополь, Минводы, Москва, Санкт-Петербург.

Средний чек авиабилетов туда-обратно по России в декабре-феврале 2020 года по сравнению с предыдущей зимой уменьшился на 10% (с 11 908 до 10 749 рублей), в том числе на 18% по внутренним (с 7 614 до 6 236 рублей) и на 13% (с 22 084 до 19 261 рубля) по зарубежным направлениям.

Доля бронирований билетов бизнес-класса снизилась – с 1,1% до 0,5%. Изменилось и соотношение внутренних и зарубежных направлений в этом сегменте: если зимой 2019 года 72% перелетов совершалось внутри страны при 28% заграничных рейсов, то в декабре-феврале 2020 года это соотношение составило 83% и 17%.

Средняя стоимость перелета бизнес-классом по международным рейсам снизилась на 22% (со 135 626 до 106 104 рублей), по внутрироссийским – возросла на 8% (с 66 950 до 72 006 рублей). Популярные зарубежные направления для перелетов бизнес-классом – Бангкок, Баку, Пхукет, Прага и Барселона; внутренние – Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Нальчик.

/TOURBUS.RU