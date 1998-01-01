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04 марта
Итоги «закона Хованской»: «добропорядочные» мини-отели закрылись, нелегальные продолжают работать
Эксперты подвели первые итоги запрета на размещение хостелов в жилых домах
Участвуя в обсуждении последствий влияния вступившего 1 октября 2019-го в силу законодательства, заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия заявила, что «до вступления в силу «закона Хованской» в городе насчитывалось около 1,5 тыс. прошедших классификацию объектов размещения, а сейчас их осталось только 943», - сообщает наш корреспондент в Северной столице.
Она согласилась с тем, что закрылись те объекты, которые работали в рамках закона. «Те, кто не был классифицирован, но оказывал гостиничные услуги, как работали, так и работают по сегодняшний день, - подчеркнула она. - Закон не работает в том направлении, в котором он принимался».
В том же духе высказались и представители бизнеса. Так, руководитель отделения «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова уверена, что «благодаря действию «закона Хованской» закрылись топовые и законопослушные объекты размещения, в то время как «вешающих» на себя таблички хостелов ночлежек это не коснулось категорически».
Как полагает вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова, «потерянные» для Петербурга классифицированные объекты размещения никак не были связаны с «теневой» стороной системы гостеприимства. «Как правило, в этом случае речь идет о полностью подконтрольных, никогда не нарушавших закон гостиницах и хостелах, - считает она. – Идея закона, которая предполагала борьбу с притонами, борделями и ночлежками, не сработала. Они как действовали – так и продолжают действовать».
Фактическую бесполезность принятых запретительных мер подтверждает, к примеру, и заместитель главы Центрального района Петербурга Михаил Долгополый. «Как получали раньше жалобы на работу объектов, размещенных в жилом фонде, так получаем их и сейчас», – сообщил он. А Кирилл Захарян, юрист Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений, был еще более категоричен.
«Мне больно смотреть на закрытие порядочных объектов в то время, как бардак в жилых домах как был, так и остался», - заявил он.
При этом значительная часть игроков рынка видит выход из ситуации в принятии закона о туристическом жилье, к которому есть намерение отнести все, что не подпадает под понятие гостиница и не подлежит классификации.
Предполагается, что при этом желающие сдавать помещения в краткосрочную аренду (до 30 суток) собственники жилья получают индивидуальный регистрационный номер (ID), которым и должны будут пользоваться как в онлайн-, так и в офлайн-режимах. Тех, кто будет не готов «светить» свой ID, станут жестко штрафовать, а сайты, размещающие объявления без ID, - блокировать.
Идея пойти по этому пути принадлежит бизнес-ассоциации «Опора России»: она была поддержана в Минэкономразвития и разработана как концепция. Однако до стадии широкого обсуждения проект до сих пор так и не дошел.
/TOURBUS.RU
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