Проект «MICE DAY в регионах России» - в списке финалистов Global Eventex Awards

Опубликован шорт-лист 10-й международной премии Global Eventex Awards. Премия была учреждена в 2009 году – организаторы сравнивают ее с «Оскаром» или «Эмми» в событийной индустрии.

Проект «Всероссийский день MICE» вошел в состав финалистов престижной премии сразу в двух номинациях - все финалисты были выбраны среди 444 заявок из 39 стран мира.

All-Russian MICE DAY поборется с другими финалистами за звание лучшего проекта 2019 года в номинациях European Destination и People’s Choice Destination.

Это успех не только масштабного проекта и команды людей, которые буквально «жили» весь год этим проектом. Это событие демонстрирует интерес к России, потому что шорт-лист формировался по итогам публичного голосования.

Победитель премии будет объявлен 26 марта 2020 года в рамках онлайн-церемонии награждения.

Для бесплатного просмотра необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке: https://eventex.co/creativeweek/.

Желаем успеха проекту!