Туризм и коронавирус: Горячие новости

МОК подтвердил проведение Олимпиады-2020 в Японии/ Италия выдаст бесплатные годовые визы российским туристам, которые отменили поездку в страну/ Тематические парки и музеи по всему миру закрываются из-за эпидемии

МОК подтвердил проведение Олимпиады-2020 в Японии

Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует отменять летнюю Олимпиаду 2020 года в Токио из-за коронавируса, сообщает пресс-служба организации во вторник. "Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. МОК продолжит оказывать поддержку спортсменам, предоставляя им новейшую информацию и разработки", — говорится в заявлении МОК.

Исполком МОК "высоко оценивает и поддерживает принимаемые меры рабочей группы, созданной в феврале, в которую вошли представители МОК, оргкомитета "Токио-2020", представители властей Токио и правительства Японии, а также представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по подготовке к Олимпиаде".

Заседание исполкома МОК, посвященное подготовке к Олимпиаде 2020 года в Токио и проблеме коронавируса, проходит во вторник в Лозанне.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Италия выдаст бесплатные годовые визы российским туристам, которые отменили поездку

Италия бесплатно выдаст годовые шенгенские визы российским туристам, у которых сорвались поездки в страну в марте-мае из-за вспышки коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе посольства Италии в Москве.

"Я распорядился, чтобы все те, кто получил визу со сроком действия на период март-апрель-май, смогли безвозмездно переоформить ее на годовую визу, обратившись в визовые центры VMS на всей территории России", — цитирует пресс-служба посла Паскуале Терраччано.

Посол подчеркнул, что визовые центры смогут выдавать визы с годовым сроком действия взамен тех, которые были оформлены на март, апрель и май.

Российские туроператоры приостановили продажи туров в Италию после соответствующей рекомендации Ростуризма от 27 февраля. При этом по уже купленным путевкам туристы могут выехать без проблем или же аннулировать их без штрафов.

Для самостоятельных туристов ничего не изменилось: авиакомпании осуществляют рейсы в обычном режиме. Тем не менее из-за опасений в связи с коронавирусом некоторые путешественники отменили поездки в Италию на ближайшие даты.

Тематические парки и музеи по всему миру закрываются из-за эпидемии

Многие тематические парки и музеи по всему миру приостановили работу из-за коронавируса, отменены концерты и спортивные мероприятия, сообщает телеканал CNN.

"Сначала шанхайский, а потом и все парки Диснея в Азии закрылись из-за коронавируса. На данный момент неизвестно, когда Диснейленды в Шанхае и Гонконге возобновят прием посетителей. В Гонконге также не работает Ocean Park и аквариум", — пишет портал телеканала.

В Японии до 16 марта закрыты Диснейленд и парк DisneySea, еще один тематический парк, Universal Studios, начнет принимать гостей не раньше 15 марта. В Таиланде из-за падения посещаемости с 3 марта закрылся парк Legend Siam, дата его открытия пока не сообщается.



"Повышенные меры безопасности действуют в Италии: до сих пор закрыт театр Ла Скала, а Миланский собор со 2 марта ограничил число посетителей. Несколько музеев в Милане, Венеции и других областях на севере Италии временно закрыты и возобновят свою деятельность с усиленными мерами безопасности. Например, посетителей Коллекции Пегги Гуггенхайм в Венеции попросили держаться на расстоянии метра друг от друга", — отмечает CNN.

Во Франции с 1 марта не работает Лувр, поскольку в стране ввели запрет на собрания в закрытом пространстве более пяти тысяч человек. Сотрудники музея обсуждают повышение мер безопасности. Когда Лувр возобновит работу, до сих пор не понятно.



В Японии закрыты музеи Мори, современного искусства, Национальный музей Киото, небоскреб Skytree. В Южной Корее не работают Национальный музей Кореи, музей современного искусства, а также популярный у туристов дворец Генбокгун в Сеуле.

/TOURBUS.RU