Новости «Вкусный Север» в «крае парчи и шелка» Республика Коми представила свой богатый туристический потенциал профессионалам туризма города на Неве

В Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате состоялась презентация туристических возможностей региона, в которой приняли участие сразу несколько туроператоров, предлагающих самые разные продукты для экскурсионного, активного, гастрономического и других направлений отдыха, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Открывая встречу, собравшую несколько десятков специалистов петербургского турбизнеса, директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова сразу подчеркнула, что из-за большой территории региона «гостям надо приезжать хотя бы на несколько дней для того, чтобы успеть познакомиться с небольшой частью интересного». При этом сам Финно-угорский этнокультурный парк, который успешно выступает и в роли туристического оператора, продемонстрировал собравшимся в одном из самых лучших залов Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты целую подборку трехдневных маршрутов самого разного наполнения. В их числе гастрономический тур - на праздник ижемских коми «Луд», «Усть-Цилемская горка» - на праздник старообрядцев, туры на фестивали («Корт Айка» - кузнечного мастерства, «Шаньгафест» - финно-угорской кухни), выходного дня и другие. «Как правило, они начинаются и завершаются в Сыктывкаре, а в программу входит как трансфер до различных пунктов региона, так и размещение и питание, - пояснила начальник отдела туристской деятельности Финно-угорского этнокультурного парка Евгения Белоцветова. – При этом стоимость тура колеблется от 6 до 13 тыс. рублей, не включая дороги до Коми». Широкие возможности по приему туристов продемонстрировали и другие участники встречи, среди которых были специалист по развитию Национального парка «Югыд Ва» Анна Душейко, пресс-секретарь Печоро-Илычского заповедника Екатерина Остривная, представители турклубов «Родовой знак» Михаил Игнатов и «ВикША-тур» Ольга Хозяинова, а также индивидуальный предприниматель Владимир Данько. Каждый из них подробно рассказал о предлагаемых вариантах отдыха, среди которых сплавы по рекам разных категорий сложности, пешие походы по горам, рыболовно-приключенческие, снегоходные и даже туры на собачьих упряжках. «Особых ограничений по возрасту и подготовке нет: если человек здоров и готов к такого рода путешествию, маршрут найдется для любого, - подчеркнул Владимир Данько, организующий активные туры с 1991 года. – Что касается выбора – вариантов множество как для начинающих, так и для опытных туристов». При этом даже в «поле» комфорт вполне может присутствовать. Так, оператор «Северный Урал» предлагает желающим горный маршрут «Плато Маньпупунер – перевал Дятлова» протяженностью до 90 км (можно выбрать вариант от 10 км и длительность путешествия от одного до 14 дней), однако ночевки предполагается осуществлять в жилых модулях, которые находятся на каждых 20 км маршрута. Впрочем, есть и еще более комфортабельные варианты: вертолетные туры, благодаря которым дорога сокращается до нескольких часов, в республике тоже в наличии. Один из интересных вариантов близкого знакомства с природой Коми предлагают и в «Югыд Ва». По словам Анны Душейко, в национальном парке действует волонтерская программа, записавшись в которую, можно «живьем» прочувствовать все нюансы жизни в одном из самых экологически чистых мест России. «К нам едут, чтобы побыть наедине с природой, - считает она. – Хотите на море? Приезжайте в море тайги…» При этом в настоящее время национальный парк принимает в год 6-7 тыс. гостей, тогда как в советские времена это количество доходило до 23 тыс. «Это говорит о том, что и в этом парке, и в целом в республике возможности для приема туристов еще далеко не исчерпаны», - сделала вывод Елена Иванова. /TOURBUS.RU



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