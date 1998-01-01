Новости ITB Berlin и ITB India отменили. Состоятся ли «Интурмаркет» и MITT? Пресс-службы и руководители двух крупнейших московских весенних турвыставок рассказали о том, что изменится теперь в планах по проведению форумов

Напомним, что вечером в пятницу организатор крупнейшей в мире туристической выставки ITB Berlin заявил о ее отмене. "ITB Berlin-2020 не состоится. Из-за растущего распространения нового коронавируса COVID-19 Федеральное министерство здравоохранения и Федеральное министерство экономики решили отменить ярмарку", - говорилось в обнародованном вчера вечером срочном сообщении выставочного центра Messe Berlin. По информации организаторов выставки, власти административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф повысили требования к проведению мероприятия. В том числе каждый участник торговой ярмарки должен был доказать, что он не был в зонах риска или не имел контакт с человеком из зон риска. Messe Berlin, в свою очередь, констатировал, что такое требование невыполнимо и отменил выставку. Также сегодня стало известно, что в связи с эпидемией коронавируса отменена и крупная международная туристическая выставка ITB India 2020, которая должна была пройти в Мумбае 15-17 апеля. Сообщается, что выставка должна состояться в Мумбае через год, 5-7 апреля 2021 года. На этом фоне сообщается, что международная турвыставка "Интурмаркет-2020", как и запланировано, пройдет в российской столице 12-14 марта в Экспоцентре на Пресне. "Эпидемии в России нет, не вижу оснований для отмены выставки", — сообщила директор "Интурмаркета" Ольга Хоточкина, которую цитирует «Интерфакс». Как добавила г-жа Хоточкина, по распоряжению Роспотребнадзора для посетителей и участников были закуплены маски и средства дезинфекции. Экспоцентр также закупил необходимое оборудование для дезинфекции и большое количество масок для проходящих на площадке мероприятий. «В выставке примут участие представители КНР на стенде Китая – это сотрудники компаний, которые работают в Москве и не выезжали за границу в течение последнего месяца. Такой же вариант участия рассматривает и Иран», — пояснила г-жа Хоточкина. В пресс-службе компании Hyve Group, которая занимается организацией международной туристической выставки MITT, также сообщили, что подготовка идет по плану. Выставка должна пройти с 17 по 19 марта в МВЦ "Крокус Экспо". "На этот час подготовка к выставке идет по плану. Мы внимательно следим за ситуацией и принимаемыми властями мерами по недопущению распространения коронавируса. Мы своевременно информируем наших экспонентов о последних обновлениях. В случае, если правительство или Роспотребнадзор примут какие-либо новые ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса, мы будем следовать их предписаниям", — заявили в компании. Как отметили в Hyve Group, в качестве мер предосторожности в систему навигации MITT добавлены дополнительные обозначения, касающиеся гигиены, в часы работы выставки на ней будут дежурить медицинские работники и группа управления действиями в чрезвычайных ситуациях. "Также мы следуем рекомендациям Роспотребнадзора соблюдать правила гигиены рук и дыхания. Мы намерены обеспечить достаточное количество дезинфицирующих средств во время проведения MITT", — заключили в пресс-службе выставки. /TOURBUS.RU

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