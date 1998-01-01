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03 марта
Ростуризм встретился с турбизнесом. Что решено?
Пресс-служба Ростуризма и эксперты комментируют предложения, высказанные и принятые в ходе вчерашнего совещания, посвященного состоянию туротрасли в связи с эпидемией коронавируса
Как уже сообщал наш портал, вчера в Ростуризме прошло представительное совещание, посвященное кризисному состоянию российского турбизнеса в связи с закрытием ряда популярных направлений, наиболее затронутых эпидемией коронавируса. В заседании приняли участие руководители Ростуризма, представители Роспотребназдора, Минтранса, директора туроператорских компаний, а также общественных организаций в сфере туризма.
Как рассказали в пресс-службе Ростуризма, по итогам заседания Общественного совета с участием туроператоров Федеральное агентство по туризму предложит правительству меры поддержки турбизнеса из-за коронавируса, среди которых — перенос сроков уплаты взносов в фонды "Турпомощи" и рекомендации авиакомпаниям о возврате туроператорам предоплат.
"Ростуризм готов выйти с предложением о переносе срока уплаты взносов туроператорами в фонд персональной ответственности "Турпомощи" с апреля на июль, а также отменить взносы в резервный фонд уже в этом году.
Кроме того, Ростуризм обратится к Минтрансу и Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты за блоки мест на маршрутах в страны, не рекомендованные к посещению российским гражданам", — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что ведомство направит письма в страны, по отношению к которым введены ограничения, чтобы зарубежные отельеры согласились перенести ранее предоплаченные бронирования на более поздние даты.
Участники заседания также обсудили возможность отсрочки выплат налогов по зарплате в бюджет. "Эта мера может распространяться не только на туроператоров, но и на турагентов и отельеров. Это может помочь сохранить кадры в отрасли с учетом сложившихся обстоятельств", — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что туроператорское сообщество озабочено потерями, которые несут компании из-за рекомендаций Ростуризма остановить продажи туров в Китай, Италию, Южную Корею и Иран в связи с небезопасной эпидемиологической обстановкой. Особенно большие убытки связаны с запретом Италии — одного из самых популярных направлений у россиян. Так, Ассоциация туроператоров России направила письмо в правительство, где попросила обозначить сроки действия рекомендаций. Это предложение было поддержано и в ходе вчерашнего заседания.
Кроме того, в конце минувшей недели посольство Италии в России также обратилось с официальными письмами в правительство РФ, в Роспотребнадзор и в Ростуризм. В письмах, подписанных послом Италии в России Паскуале Террачано, говорится, что Италия не считает оправданными ограничения, вводимые российской стороной в отношении выезда туристов в Италию, и просит внести коррективы в рекомендации российских ведомств.
«Притом что я полностью разделяю опасения, а также инициативы, направленные на защиту здоровья граждан, хочу обратить ваше внимание на тот факт, что рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Италию по всей ее территории, все же не являются оправданными», - говорится в обращении г-на Террачано.
Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, рассказал нашему корреспонденту: «Я считаю, что туристическая общественность должна максимально доносить до правительства свою позицию. Даже если мы не можем на что-то повлиять, не значит что мы не должны обозначать и отстаивать свою позицию.
Что же касается письма посла Италии, то я полностью согласен с позицией итальянских дипломатов. Ограничения на посещение Италии явно чрезмерны. Не уверен, что это письмо сможет что-то изменить в политике российской стороны в ближайшее время, но наверняка будет принято во внимание».
/TOURBUS.RU
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