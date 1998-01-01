Новости

"Петротур" представит туры от Скандинавии до Узбекистана

Многопрофильный туроператор c многолетним опытом работы примет активное участие в весенней серии workshop "Турбизнес"

Игорь Мазулов, генеральный директор группы компаний "Петротур":

- Группа компаний «Петротур» - многопрофильный туроператор c многолетним опытом работы.

Основными направлениями деятельности компании являются: экскурсионные туры по Европе и Скандинавии, включая туры с отдыхом на море в Италии, Испании, Греции, Хорватии, Черногории; детский и молодежный отдых в Краснодарском крае, Крыму, Болгарии; туры по России и Белоруссии; прием туристов в Санкт-Петербурге и Москве; авиатуры в Европу и страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Грузию, Армению; организация выездов детских и молодежных творческих и спортивных коллективов. Используется формула бесплатного места для групп: 10+1 и 8+1, выплачиваем премии руководителям групп. Возможность выбора места в автобусе при бронировании тура. Предоставляем скидки постоянным туристам и скидки за последние места в автобусе.

Вы можете поставить наши туры на ваш сайт с помощью фрейма и заказать туры по форме онлайн-бронирования.

Ждем встречи с вами на весенней серии региональных workshop "Турбизнес"!

Мы всегда рады предложить вам увлекательные туры для любознательных людей!

Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»



11 марта 12 марта 13 марта Белгород Воронеж Липецк

23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27 марта Ставрополь Краснодар Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань

30 марта 31 марта 1 апреля 2 апреля 3 апреля Ижевск Уфа Самара Казань Н.Новгород

6 апреля 7 апреля 8 апреля 9 апреля 10 апреля Пермь Екатеринбург Челябинск Тюмень Сургут

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17 апреля Тверь Ярославль Кострома Владимир Тула

20 апреля 21 апреля 22 апреля Мурманск Санкт-Петербург Архангельск

22 апреля 23 апреля 24 апреля Иркутск Красноярск Новосибирск

24 апреля Минск

28 апреля Баку

30 апреля Ереван



Статистика посещаемости workshop «Турбизнес» профессиональными посетителями:

Белгород 70, Воронеж 90, Липецк 60, Ставрополь 70, Краснодар 200, Ростов-на-Дону 180, Волгоград 120, Астрахань 70, Ижевск 80, Уфа 120, Самара 200, Казань 180, Н. Новгород 150, Пермь 100, Екатеринбург 200, Челябинск 140, Тюмень 150, Сургут 40, Тверь 50, Ярославль 70, Кострома 50, Владимир 60, Тула 80, Мурманск 60, Санкт-Петербург 130, Архангельск 80, Минск 100, Баку 90 и Ереван 80.



Отдел workshop медиахолдинга “Турбизнес”:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru



Руководитель отдела: Людмила Сивова - L.sivova@tourbus.ru

Зам. руководителя отдела: Виктория Перова - perova@tb-workshop.ru

Координатор отдела: Илья Плясунов - wshotels@tourbus.ru

Менеджер отдела: София Гроот Куркамп wshotels@tourbus.ru



Мы в социальных сетях:

https://www.instagram.com/workshop_tourbus/

https://www.facebook.com/TOURbus.ru/?fref=ts

https://twitter.com/turbiznes

#workshopтурбизнес #воркшоптурбизнес

/TOURBUS.RU



