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03 марта
"Петротур" представит туры от Скандинавии до Узбекистана
Многопрофильный туроператор c многолетним опытом работы примет активное участие в весенней серии workshop "Турбизнес"
Игорь Мазулов, генеральный директор группы компаний "Петротур":
- Группа компаний «Петротур» - многопрофильный туроператор c многолетним опытом работы.
Основными направлениями деятельности компании являются: экскурсионные туры по Европе и Скандинавии, включая туры с отдыхом на море в Италии, Испании, Греции, Хорватии, Черногории; детский и молодежный отдых в Краснодарском крае, Крыму, Болгарии; туры по России и Белоруссии; прием туристов в Санкт-Петербурге и Москве; авиатуры в Европу и страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Грузию, Армению; организация выездов детских и молодежных творческих и спортивных коллективов. Используется формула бесплатного места для групп: 10+1 и 8+1, выплачиваем премии руководителям групп. Возможность выбора места в автобусе при бронировании тура. Предоставляем скидки постоянным туристам и скидки за последние места в автобусе.
Вы можете поставить наши туры на ваш сайт с помощью фрейма и заказать туры по форме онлайн-бронирования.
Ждем встречи с вами на весенней серии региональных workshop "Турбизнес"!
Мы всегда рады предложить вам увлекательные туры для любознательных людей!
Календарь workshop «Турбизнес ВЕСНА-2020»
/TOURBUS.RU
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