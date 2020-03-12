Новый формат деловых встреч «Нетворкинг 20.20» - на выставке «Интурмаркет»

Для экспонентов Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ - 2020» стала доступна новая бесплатная опция - возможность представить MICE-возможности региона приглашенным организаторам деловых мероприятий и корпоративным заказчикам в рамках программы «НЕТВОРКИНГ 20.20» проекта «Территория MICE».

Как это будет проходить?

13 марта с 12:00 до 16:00 представители MICE агентств и корпоративные pаказчики регистрируются в мобильном приложении «Территория MICE», где находится информация о вас (о региональных представителях, нахождение стендов и т.п.). Они подтверждают участие и время посещения вашего стенда.

Вы находитесь на вашем стенде 13 марта с 12:00 до 16:00 и имеете возможность рассказать про преимущества проведения мероприятий в Вашем регионе и обменяться контактами.

По итогам деловых встреч подводятся итоги, награждается самое познавательное и креативное информативное представление региона с позиции привлечения MICE-аудитории, самый активный участник и т.п.

Обратите внимание, что представители MICE-агентств и корпоративные заказчики специально принимают участие в проекте «Территория MICE», чтобы познакомиться с регионами, где они планируют проводить мероприятия в 2020 году.

Что необходимо сделать для участия: выслать контактные данные специалиста, который будет представлять регион перед корпоративными клиентами (ФИО, должность, название компании, телефон, электронный адрес).

Зарегистрироваться для участия в данной программе.

Деловая программа:

Более 200 профессионалов MICE-индустрии примут участие в образовательной программе, которая пройдёт в конференц-зале «Восточный» Павильона 1, а именно: корпоративные заказчики мероприятий в Регионах, генеральные директора и собственники компаний, руководители mice/event-отделов, председатели ассоциаций, директора по развитию бизнеса.

Программа позволит ответить на главный вопрос: как привлечь корпоративных клиентов и организаторов деловых мероприятий в ваш регион.

У вас также есть возможность посетить данное мероприятие, представителю вашей компании, пройдя предварительную регистрацию.

Деловая программа доступна для скачивания на сайте.

Почему необходимо участвовать в проекте «Территория MICE» 13 марта 2020 представителям региональных компаний, поставщикам MICE услуг?

По итогам прошлого года, 100% региональных участников и партнёров ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ MICE получили запросы на проведение мероприятий в регионах России.

В ближайшее время вы получите полезные рекомендации и инструкции о том, что необходимо вам сделать для наилучшего результата участия в проекте «Территория MICE».

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