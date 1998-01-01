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Ростуризм в феврале исключил из реестра почти 70 туроператоров/ У россиянина, приехавшего из Италии, выявили коронавирус/ Роспотребнадзор поможет в суде туристам, отказавшимся от перелета в страны с коронавирусом

Ростуризм в феврале исключил из реестра почти 70 туроператоров

Ростуризм в феврале исключил из единого федерального реестра туроператоров 69 компаний, крупных среди них нет, следует из приказов ведомства. Большинство туроператоров были исключены в связи с непредставлением сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок, три компаний исключены после подачи заявления о прекращении туроператорской деятельности.

Пять туроператоров исключили за непредставление документа, подтверждающего наличие финансового обеспечения в связи с отзывом лицензии на страхование у ООО СК "Орбита".

Всего в едином федеральном реестре на 2 марта состоят 4576 компаний.

У россиянина, приехавшего из Италии, выявили коронавирус

У россиянина, приехавшего из Италии, выявлен коронавирус, сообщили сегодня в оперативном штабе по борьбе с этим вирусом.

Как говорится в сообщении оперштаба, «по данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии". В нем также говорится, что в настоящее время пациент изолирован в соответствующем отделении. Результаты лабораторного обследования на базе Роспотребнадзора были впоследствии подтверждены в референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями.

В Российскую Федерацию молодой человек вернулся 23 февраля, проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Заболевание у него протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. "Состояние удовлетворительное", — говорится в сообщении.

Лица, с которыми контактировал зараженный после возвращения из Италии, находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому, проводится их лабораторное обследование.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на вечер понедельника превысило 89 тыс. человек, около 3 тыс. человек скончались, 40,3 тыс. выздоровели.

Роспотребнадзор поможет в суде туристам, отказавшимся от перелета в страны с коронавирусом

Специалисты столичного управления Роспотребнадзора готовы оказать помощь в судах гражданам, отказавшимся от авиаперелета в неблагополучные по коронавирусу страны, но не получившим компенсации за билеты.

"При неполучении ответа на претензию либо отказа в удовлетворении перевозчиком требований пассажира необходимо направить в управление Роспотребнадзора обращение, приложив копии документированных материалов (авиабилет, маршрутная квитанция, претензия, ответ компании-перевозчика при наличии) для принятия управлением мер по обеспечению судебной защиты прав пассажиров", — сообщает сегодня сайт управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что в управление поступают обращения потребителей об отказе от авиабилетов, приобретенных для поездок в неблагополучные по коронавирусу страны.

При этом столичный Роспотребнадзор принимает обращения только в отношении российских авиакомпаний.

/TOURBUS.RU



