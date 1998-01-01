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02 марта
Турбизнес просит поддержки у государства
Ведущие туроператоры и представители госорганов провели сегодня в Ростуризме совещание по мерам поддержки турбизнеса в условиях кризиса, связанного с эпидемией коронавируса
Меры поддержки турбизнеса в условиях кризиса отрасли, связанного с эпидемией коронавируса, обсуждались сегодня на совещании, прошедшем в Ростуризме. Встреча представителей федеральных органов исполнительной власти, Роспотребнадзора, Минтранса, МИДа, крупных туроператоров и общественных организаций прошла под руководством главы Ростуризма Зарины Догузовой.
Как стало известно нашему порталу, в ходе совещания представители ведущих туроператорских компаний и общественных туробъединений рассказали о тяжелом положении, в котором оказался рынок выездного и въездного туризма после закрытия вначале китайского рынка, а затем и итальянского, иранского и корейского направлений. «Масла в огонь», по их словам, добавило и недавняя рекомендация главы Роспотребнадзора «максимально отложить поездки за рубеж».
Как отмечали участники совещания, только убытки московских отелей уже достигли 17 млрд руб. Эксперты заявили также, что у ряда туроператоров в случае отсутствия господдержки существует в сложившихся условиях очевидный риск банкротств в течение 1-2 месяцев. Обращали внимание участники совещания и на невозвратные тарифы авиакомпаний и музейных комплексов при необходимости туркомпаний осуществлять стопроцентный возврат средств по «закрытым» направлениям.
Ранее сегодня «Интерфакс» сообщил, что президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько предложил меры поддержки туриндустрии в связи с кризисом из-за эпидемии коронавируса. Среди озвученных г-ном Шпилько предложений - налоговые каникулы и мораторий на взносы в фонды "Турпомощи".
"Все мы надеемся, что с вирусом удастся справиться до высокого сезона, сработает отложенный спрос, сработает last-minute. Но сценарий может быть и другим – с расширением географии проблемных дестинаций, параличом продаж, возвратами по ранним бронированиям и несостоявшимся турам, сокращением туризма и выездного, и въездного, отменой событийных и корпоративных мероприятий — что уже происходит. Вопрос только в масштабах кризиса и его продолжительности", — заявил г-н Шпилько.
По его словам, в сложившейся ситуации государство могло бы поддержать турбизнес.
"Для въездных туроператоров это может быть увеличение субсидий за привлечение в РФ иностранных туристов – причем и объема бюджетных ассигнований, и выплат в расчете на туриста, и в части географии въездных турпотоков, на которые распространяются субсидии", — считает президент РСТ.
Среди других возможных мер — налоговые каникулы, в частности, для гостиниц. "Причем, не только на федеральном, но и на региональном уровне, в особенности это касается налогов на землю и имущество организаций. Естественно, тема налоговых каникул актуальна и для турбизнеса – особенно сейчас, когда туроператоры должны и возвращать средства туристам, и наступил период налоговых платежей по итогам 2019 года", — подчеркнул г-н Шпилько.
Еще одна мера, по его словам, — беспроцентные кредиты под госгарантии, которые позволят кому-то перекредитоваться, а кому-то – просто дотянуть до лучших времен.
"Сложнее всего дело обстоит с выездными туроператорами и турагентами, которые находятся на "передовой" потерь от коронавируса. Здесь как минимум актуален возврат средств за проданные по невозвратным тарифам билеты на регулярные авиарейсы, погашение убытков по сорванным чартерным программам", — заметил эксперт.
Он добавил, что в качестве меры поддержки может выступить и мораторий на взносы в резервный, а возможно и в фонд персональной ответственности "Турпомощи". Также может помочь увеличение субсидий в сфере внутреннего туризма – поскольку российские туристы в случае дальнейшей эскалации ситуации с коронавирусом могут переориентироваться на российские курорты и экскурсионные направления.
Глава РСТ также напомнил о необходимости установить четкие сроки на запрет для туроператоров продавать туры в Италию, Южную Корею и Иран. "Нельзя вводить временную, а фактически бессрочную, приостановку этой деятельности. Да еще в условиях, когда продолжается авиасообщение, выдаются визы, работают онлайн-сервисы по продаже тех же услуг", — сказал он. РСТ уже направил в Роспотребнадзор соответствующее письмо.
"Нельзя в сложившейся ситуации не поддержать и предложение об открытии для туроператоров египетских курортов — в смысле возобновления чартерного авиасообщения. Особенно с учетом осложнения российско-турецких отношений в связи с обострением ситуации в Сирии", — заключил президент РСТ.
/TOURBUS.RU
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