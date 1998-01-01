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02 марта
Популярные турецкие отели будут широко представлены на выставке «Интурмаркет»
На выставку приедет внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8 Экспоцентра
В 2020 году, как уже сообщалось, число участников выставки «Интурмаркет» пополнилось такими крупными туроператорами, как TUI Россия и СНГ, ANEX TOUR, TEZ TOUR, «Интурист» и «Академсервис».
На выставку приедет и внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8:
ALVA DONNA;
ADONIS;
ALYA HOTELS;
AMARA PREMIER;
BELPINAR;
HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ;
INSULA RESORT;
IC HOTELS;
FLORA GARDEN;
KAMELYA HOTELS;
LE BLUE;
MARITIM PINE BEACH;
MAXX ROYAL;
PALOMA;
PARAMOUNT BODRUM;
SHERWOOD HOTELS;
SIMENA HOTEL VILLAGE;
HEDEF HOTELS;
KILIT GLOBAL;
ADALYA;
ANITA;
ATTALOS / SMART LARA;
BARUT HOTEL;
DUJA BODRUM;
FUN&SUN CLUB BELEK;
FUN&SUN COMFORT;
FUN&SUN EUPHORIA PALM;
FUN&SUN LIFE SIDE;
FUN&SUN MIAROSA;
FUN&SUN SAPHIRE;
FUN&SUN SERRA;
GLORIA;
GREEN BEACH;
HOLIDAY PARK;
IC HOTELS;
JACARANDA;
JUSTINIANO HOTEL;
KAYA BELEK;
LAND OF PARADISE;
LAPHETOS;
L'OCEANICA;
LYKIA WORLD;
MAYA WORLD;
NOX INN;
RIOS HOTEL;
RIXOS BELDİBİ;
SEADEN;
SIDE CES CLUB;
CONCORDE HOTELS;
SİDE LA GRANDE RESORT;
SİDE ROYAL;
TTH;
TUI BLUE;
VOXX;
VOYAGE;
FUN &SUN FINICA;
MIRAGE PARK;
BARUT HOTELS;
DOUBLETREE BY HILTON ANTALYA KEMER;
KIMEROS PARK HOLIDAV VILLAGE’;
ALKOCLAR;
SPICE HOTEL;
GRANADA LUXURY RESORT;
UTOPIA WORLD;
RUBI PLATINUM;
CORENDON HOTELS;
HANE HOTELS;
SULTAN HOTELS;
VON HOTELS;
GLORIA HOTELS;
RIXOS HOTELS;
THE LAND OF LEGENDS;
VOGUE BODRUM;
İDEAL HOTELS;
ORKA HOTEL MARMARİS;
LA BLANCHE HOTELS;
AKKA HOTELS;
WORLD OF SUNRISE;
AMELIA HOTELS;
RAMADA RESORT LARA;
KAYA HOTELS;
SOHO BEACH CLUB;
GOLD HOTELS;
RAYMAR HOTELS;
SELECTUM LUXURY HOTELS;
ZEYNEP HOTEL;
SEALIFE HOTELS;
CLUB SEATIME;
LAKE AND RIVER;
PINE BAY HOLIDAY RESORT;
EMRE HOTELS;
CLUB TUANA FETHIYE;
IMPRESSIVE RESORT & SPA PUNTA CANA;
BLUE DIAMOND HOTEL BRAND OF GROUP / ROYALTON LUXURY RESORT;
STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY;
TIME HOTELS LLC;
NOVOTEL / IBIS AL BARSHA;
RADISSON BLU RESORT SHARJAH;
WYNDHAM GARDEN AJMAN;
THE BODRUM ROYAL PALACE;
HILTON BODRUM;
SURAL HOTELS;
TITANIC HOTELS.
Напоминаем, что выставка пройдет с 12 по 14 марта в Экспоцентре в павильонах 1 и 8.
Выбери свой лучший отдых на выставке «Интурмаркет»!
До встречи!
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