Новости Популярные турецкие отели будут широко представлены на выставке «Интурмаркет» На выставку приедет внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8 Экспоцентра

В 2020 году, как уже сообщалось, число участников выставки «Интурмаркет» пополнилось такими крупными туроператорами, как TUI Россия и СНГ, ANEX TOUR, TEZ TOUR, «Интурист» и «Академсервис». На выставку приедет и внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8: ALVA DONNA; ADONIS; ALYA HOTELS; AMARA PREMIER; BELPINAR; HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ; INSULA RESORT; IC HOTELS; FLORA GARDEN; KAMELYA HOTELS; LE BLUE; MARITIM PINE BEACH; MAXX ROYAL; PALOMA; PARAMOUNT BODRUM; SHERWOOD HOTELS; SIMENA HOTEL VILLAGE; HEDEF HOTELS; KILIT GLOBAL; ADALYA; ANITA; ATTALOS / SMART LARA; BARUT HOTEL; DUJA BODRUM; FUN&SUN CLUB BELEK; FUN&SUN COMFORT; FUN&SUN EUPHORIA PALM; FUN&SUN LIFE SIDE; FUN&SUN MIAROSA; FUN&SUN SAPHIRE; FUN&SUN SERRA; GLORIA; GREEN BEACH; HOLIDAY PARK; IC HOTELS; JACARANDA; JUSTINIANO HOTEL; KAYA BELEK; LAND OF PARADISE; LAPHETOS; L'OCEANICA; LYKIA WORLD; MAYA WORLD; NOX INN; RIOS HOTEL; RIXOS BELDİBİ; SEADEN; SIDE CES CLUB; CONCORDE HOTELS; SİDE LA GRANDE RESORT; SİDE ROYAL; TTH; TUI BLUE; VOXX; VOYAGE; FUN &SUN FINICA; MIRAGE PARK; BARUT HOTELS; DOUBLETREE BY HILTON ANTALYA KEMER; KIMEROS PARK HOLIDAV VILLAGE’; ALKOCLAR; SPICE HOTEL; GRANADA LUXURY RESORT; UTOPIA WORLD; RUBI PLATINUM; CORENDON HOTELS; HANE HOTELS; SULTAN HOTELS; VON HOTELS; GLORIA HOTELS; RIXOS HOTELS; THE LAND OF LEGENDS; VOGUE BODRUM; İDEAL HOTELS; ORKA HOTEL MARMARİS; LA BLANCHE HOTELS; AKKA HOTELS; WORLD OF SUNRISE; AMELIA HOTELS; RAMADA RESORT LARA; KAYA HOTELS; SOHO BEACH CLUB; GOLD HOTELS; RAYMAR HOTELS; SELECTUM LUXURY HOTELS; ZEYNEP HOTEL; SEALIFE HOTELS; CLUB SEATIME; LAKE AND RIVER; PINE BAY HOLIDAY RESORT; EMRE HOTELS; CLUB TUANA FETHIYE; IMPRESSIVE RESORT & SPA PUNTA CANA; BLUE DIAMOND HOTEL BRAND OF GROUP / ROYALTON LUXURY RESORT; STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY; TIME HOTELS LLC; NOVOTEL / IBIS AL BARSHA; RADISSON BLU RESORT SHARJAH; WYNDHAM GARDEN AJMAN; THE BODRUM ROYAL PALACE; HILTON BODRUM; SURAL HOTELS; TITANIC HOTELS. Напоминаем, что выставка пройдет с 12 по 14 марта в Экспоцентре в павильонах 1 и 8. Выбери свой лучший отдых на выставке «Интурмаркет»! До встречи!

