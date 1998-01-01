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02 марта
Популярные турецкие отели будут широко представлены на выставке «Интурмаркет»

На выставку приедет внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8 Экспоцентра


В 2020 году, как уже сообщалось, число участников выставки «Интурмаркет» пополнилось такими крупными туроператорами, как TUI Россия и СНГ, ANEX TOUR, TEZ TOUR, «Интурист» и «Академсервис».

 

На выставку приедет и внушительная делегация турецких отелей, с которыми можно будет пообщаться в павильоне №8:

ALVA DONNA;

ADONIS;

ALYA HOTELS;

AMARA PREMIER;

BELPINAR;

HILTON BODRUM TÜRKBÜKÜ;

INSULA RESORT;

IC HOTELS;

FLORA GARDEN;

KAMELYA HOTELS;

LE BLUE;

MARITIM PINE BEACH;

MAXX ROYAL;

PALOMA;

PARAMOUNT BODRUM;

SHERWOOD HOTELS;

SIMENA HOTEL VILLAGE;

HEDEF HOTELS;

KILIT GLOBAL;

ADALYA;

ANITA;

ATTALOS / SMART LARA;

BARUT HOTEL;

DUJA BODRUM;

FUN&SUN CLUB BELEK;

FUN&SUN COMFORT;

FUN&SUN EUPHORIA PALM;

FUN&SUN LIFE SIDE;

FUN&SUN MIAROSA;

FUN&SUN SAPHIRE;

FUN&SUN SERRA;

GLORIA;

GREEN BEACH;

HOLIDAY PARK;

IC HOTELS;

JACARANDA;

JUSTINIANO HOTEL;

KAYA BELEK;

LAND OF PARADISE;

LAPHETOS;

L'OCEANICA;

LYKIA WORLD;

MAYA WORLD;

NOX INN;

RIOS HOTEL;

RIXOS BELDİBİ;

SEADEN;

SIDE CES CLUB;

CONCORDE HOTELS;

SİDE LA GRANDE RESORT;

SİDE ROYAL;

TTH;

TUI BLUE;

VOXX;

VOYAGE;

FUN &SUN FINICA;

MIRAGE PARK;

BARUT HOTELS;

DOUBLETREE BY HILTON ANTALYA KEMER;

KIMEROS PARK HOLIDAV VILLAGE’;

ALKOCLAR;

SPICE HOTEL;

GRANADA LUXURY RESORT;

UTOPIA WORLD;

RUBI PLATINUM;

CORENDON HOTELS;

HANE HOTELS;

SULTAN HOTELS;

VON HOTELS;

GLORIA HOTELS;

RIXOS HOTELS;

THE LAND OF LEGENDS;

VOGUE BODRUM;

İDEAL HOTELS;

ORKA HOTEL MARMARİS;

LA BLANCHE HOTELS;

AKKA HOTELS;

WORLD OF SUNRISE;

AMELIA HOTELS;

RAMADA RESORT LARA;

KAYA HOTELS;

SOHO BEACH CLUB;

GOLD HOTELS;

RAYMAR HOTELS;

SELECTUM LUXURY HOTELS;

ZEYNEP HOTEL;

SEALIFE HOTELS;

CLUB SEATIME;

LAKE AND RIVER;

PINE BAY HOLIDAY RESORT;

EMRE HOTELS;

CLUB TUANA FETHIYE;

IMPRESSIVE RESORT & SPA PUNTA CANA;

BLUE DIAMOND HOTEL BRAND OF GROUP / ROYALTON LUXURY RESORT;

STEIGENBERGER HOTEL BUSINESS BAY;

TIME HOTELS LLC;

NOVOTEL / IBIS AL BARSHA;

RADISSON BLU RESORT SHARJAH;

WYNDHAM GARDEN AJMAN;

THE BODRUM ROYAL PALACE;

HILTON BODRUM;

SURAL HOTELS;

TITANIC HOTELS.

 

Напоминаем, что выставка пройдет с 12 по 14 марта в Экспоцентре в павильонах 1 и 8.

Выбери свой лучший отдых на выставке «Интурмаркет»!

До встречи!


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