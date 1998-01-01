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02 марта
Профессионалы туризма Северной столицы верят в скорое возобновление российско-итальянского туробмена
Эксперты комментируют подписание соглашения о сотрудничестве между Петербургом и итальянскими туристическими городами Римини и Равенной
В минувшую пятницу Петербург подписал с итальянскими городами Римини и Равенна трехстороннее соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает всемерное развитие отношений в сфере туризма. При этом и итальянская, и российская стороны уверены: проблема коронавируса будет решена и «мы все равно ждем взаимного обмена туристскими потоками», - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
С российской стороны договоренность подписал глава профильного комитета Смольного Евгений Панкевич, а с итальянской - генеральный директор международного аэропорта Римини и Сан-Марино Леонардо Корбуччи и советник по туризму Равенны Джакомо Константини. При этом Леонардо Корбуччи, комментируя соглашение, подчеркнул, что оно «станет правовой и информационной основой для развития как социальных, так и экономических и культурных проектов», а Евгений Панкевич выразил уверенность в том, что документ позволит еще больше активизировать сотрудничество между городами в разных сферах.
Как пояснила и. о. генерального директора Городского туристско-информационного бюро Петербурга Надежда Петрова, в первую очередь оно ориентировано на обмен актуальной и интересной информацией, а также на развитие перспективных отношений в сфере туризма.
Стоит напомнить: один из любимых россиянами итальянских курортов, Римини, а также богатая на «экскурсионку» Равенна находятся на севере Италии и оказались неподалеку от основных событий с коронавирусом в регионах Эмилия-Романья, Ломбардия и Венето. Однако Леонардо Корбуччи заверил, что медицинская помощь в них находится на очень высоком уровне, а предпринимаемые жесткие меры обязательно дадут эффект. «Предполагаю, что со следующей недели начнется понижение числа потенциально заболевших, - заявил он. - Надеюсь, что произошедшее не повлияет на ситуацию в большой мере и количество российских туристов, которые станут приезжать в Италию, будет только расти».
Если же положение станет ухудшаться, для петербургского и российского туристического бизнеса это будет существенным ударом. По статистике Ростуризма, в 2019 году Италия уверенно заняла на выезде второе место после Турции: россиянами туда было осуществлено почти 967 тыс. поездок (+20% по сравнению с 2018-м), а на въезде итальянцы обычно входят в первую пятерку стран дальнего зарубежья. По оценке властей города на Неве, к примеру, в прошлом году количество туристов с Апеннин возросло почти на 23%, а на общероссийском уровне они за год прибавили в объемах – почти 30 тыс. визитов в РФ.
«Италия – одно из самых популярных направлений «пляжного» и экскурсионного туризма, и его потеря, несомненно, приведет к серьезным убыткам для сферы туризма, - считают игроки рынка. – Если учесть, что итальянская «экскурсионка» - продукт внесезонный и всегда востребована, уже сейчас операторы несут большие потери, которые с приближением сезона, в случае сохранения проблем на направлении, станут только расти».
Вместе с тем и участники нового соглашения, и представители турбизнеса надеются на лучшее: иначе сезон 2020 года может оказаться одним из самых тяжелых, поскольку некоторая часть операторов не обладает достаточной «подушкой безопасности», способной помочь им пережить нелегкий период.
/TOURBUS.RU
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