Новости ITB Berlin-2020 не состоится Организаторы ведущей туристической выставки Европы впервые за полвека вынуждены отменить ее из-за эпидемии коронавируса

"ITB Berlin-2020 не состоится. Из-за растущего распространения нового коронавируса COVID-19 Федеральное министерство здравоохранения и Федеральное министерство экономики решили отменить ярмарку", - говорится в обнародованном вчера вечером срочном сообщении выставочного центра Messe Berlin. По информации организаторов выставки, власти административного округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф повысили требования к проведению мероприятия. В том числе, каждый участник торговой ярмарки должен был доказать, что он не был в зонах риска или не имел контакт с человеком из зон риска. Кроме того, в последние дни несколько туристических компаний объявили об отмене своего участия в ITB, включая таких крупных немецких туроператоров, как DerTouristik и Alltours, компанию по прокату автомобилей Sunny Cars, Korean Air. «Риск непредсказуем», - говорят представители этих компаний. По данным организаторов туристической ярмарки, павильоны ITB были «полностью зарезервированы»: участвовать в ITB-2020 в период c 4 по 8 марта планировали более 10 тыс. экспонентов из более чем 180 стран. В 2019 году мероприятие в Берлине посетило 160 тыс. человек. Ранее о своем отказе участвовать в ярмарке заявили Китай и некоторые другие страны, но Messe Berlin, которая традиционно проводит ярмарку, до последнего времени заявляла, что веских оснований для отмены мероприятия нет и окончательное решение будет принято только на основе рекомендаций соответствующих органов. Вечером 28 февраля в 18:27 такие рекомендации были объявлены. Messe Berlin, в свою очередь, констатировал, что такое требование невыполнимо и отменил выставку. Уже началась разборка павильонов. Отметим, что в Германии за последние два дня было выявлено 27 новых случаев коронавируса. Всего с начала года в стране было 53 положительных результата, хотя серьезно болен только один пациент. Ка отметил д-р Кристиан Гёке, генеральный директор компании Messe Berlin GmbH,– «Свыше 10 тыс. экспонентов более чем из 180 стран собирались принять участие в крупнейшей в мире туристической ярмарке ITB Berlin и мы очень хотели видеть их в нашем городе. Но в такой ситуации для нас главное – здоровье и безопасность участников ITB, гостей и наших сотрудников. С тяжелым сердцем мы должны теперь примириться с отменой ITB Berlin 2020». Председатель наблюдательного совета Messe Berlin Вольф-Дитер Вольф добавил: «Ни разу за свою 54-летнюю историю ITB Berlin и Messe Berlin не сталкивались с подобной ситуацией. Мы хотели бы поблагодарить всех экспонентов и партнеров со всего мира, которые в течение последних нескольких дней и недель поддерживали ITB Berlin. Мы с нетерпением ждем продолжения доверительных отношений с нашими партнерами на рынке». С большим сожалением приходится добавить, что в связи с отменой выставки особо пострадали туристические интересы России. В этом году она была объявлена официальным конгрессным и культурным партнером ярмарки, что обеспечивало дополнительное внимание к туристическому потенциалу нашей страны. В том числе и благодаря специальным учебным сессиям и панельным мероприятиям. Теперь возник вопрос, будет ли перенесен на следующий год статус России как официального партнера выставки? На сайте ярмарки уже объявлено, что следующая ярмарка пройдет с 10 по 14 марта 2021 г. /TOURBUS.RU

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