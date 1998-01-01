Коронавирус и туризм: Горячие новости

«Аэрофлот» переводит рейсы из Италии, Ирана и Южной Кореи в терминал Шереметьево-F/ В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус/ Швейцария отменяет все крупные мероприятия

«Аэрофлот» переводит рейсы, прилетающие из Италии, Ирана и Южной Кореи, в терминал Шереметьево-F

Компания «Аэрофлот» с 1 марта переводит свои рейсы в/из Ирана и Южной Кореи в терминал F аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении авиакомпании.

В терминале F, который ранее был выделен для приема пассажиров из Китая, будут обслуживаться рейсы SU 512 Москва — Тегеран/SU 513 Тегеран — Москва, а также SU 250 Москва — Сеул/SU 251 Сеул — Москва. Туда же переводятся рейсы KE 923/924, выполняемые "Аэрофлотом" совместно с авиакомпанией Korean Air.

Кроме того, в терминале F с 1 марта будет происходить обслуживание всех рейсов "Аэрофлота", прилетающих из Италии, говорится в сообщении. При этом рейсы из Шереметьево в эту страну будут осуществляться из терминалов, указанных в расписании. "Аэрофлот" летает из московского аэропорта в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте компании.

Накануне сообщалось, что Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой безопасности жизни и здоровья из-за эпидемии коронавируса в этих странах. Позднее Минтранс сообщил, что с 28 февраля РФ ограничит авиасообщение с Ираном: полеты продолжат только "Аэрофлот" и Mahan air.

С 1 марта будут "урезаны" воздушные перевозки между РФ и Южной Кореей: регулярные рейсы сохранят "Аэрофлот" и Korean Air.

По рейсам в Италию ограничительных решений не принималось.

В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает оперативный штаб. "Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима", — отмечается в информации штаба.

По его данным, заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

"Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", — говорится в сообщении.

Позднее представитель штаба Ягут Гараева на пресс-конференции отметила, что зараженному россиянину 23 года. "У него была зафиксирована высокая температура, после взятия анализов и тестов, у него был подтвержден коронавирус. В настоящее время его состояние стабильное", — подчеркнула она.

Швейцария отменяет все крупные мероприятия

Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства.

В стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек, сообщает портал swissinfo.ch.

"Федеральный совет ставит своей главной задачей защиту населения. Он реагирует на последние события с распространением коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения закона об эпидемиях", — отмечается в заявлении правительства.

О первом подтвержденном случае заболевания в Швейцарии было объявлено во вторник.

Следующим крупным событием в стране должен был стать Женевский автосалон, который ежегодно привлекает свыше 500 тыс. посетителей. Планировалось, что он откроет свои двери для публики 5 марта и продлится до 15 марта.

Ранее сообщалось о том, что запланированная на 17 февраля Женевская международная выставка изобретений была перенесена на полгода.

/ТOURBUS.RU